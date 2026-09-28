Moldova Curată Cum se execută sentința lui Gabriel Călin: vizite la Biroul de Probațiune, bunuri sechestrate și amenda de 650 de mii de lei plătită eșalonat

Fostul președinte al partidului Uniunea Creștin-Socială, Gabriel Călin, condamnat în luna aprilie 2026 la 5 ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice, își execută condamnarea devenită definitivă și plătește eșalonat amenda de 650 000 de lei, dictată de instanță, scrie Moldova Curată.

Călin spune că nu a contestat sentința pentru că nu crede în justiția din R. Moldova și pentru că „puteam să mă trezesc în loc de 5 ani cu suspendare cu 5 ani reali sau cu 15 ani”. El nu declară venituri în bani în ultimii ani din vreo activitate profesională, cu excepția a în jur de 1200 de dolari din plasări de conținut pe Youtube și TikTok, dar dă asigurări că plătește amenda „absolut legal”.

Gabriel Călin a fost reținut la 30 septembrie 2025, adică la două zile după alegerile parlamentare, la care a participat cu partidul pe care îl conducea, Uniunea Creștin-Socială. Călin, care avea propriul canal de Youtube și critica actuala guvernare și realiza reportaje din Federația Rusă și Belarus, a fost acuzat atunci că ar fi comis acte de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.

„În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova”, anunța atunci Inspectoratul General al Poliției.

„Polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36 000 de dolari și 5750 de euro, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă”, se mai spunea în comunicatul poliției. IGP a făcut publice atunci fragmente din interceptări telefonice, în care o voce despre care s-a sugerat că ar fi a lui Gabriel Călin se auzea discutând cu alte persoane despre deplasări la Moscova și despre căutarea unor oameni care să poată fi incluși ca donatori în listele ce urmau să fie depuse la Comisia Electorală Centrală.

Călin, la rândul său, a declarat atunci că dosarul ar fi fabricat și ar fi o „răfuială politică din partea Partidului Acțiune și Solidaritate”.

Cum a devenit om politic

Moldova urată scrie că înainte de referendumul constituțional privind aderarea la Uniunea Europeană din 20 octombrie 2024 Gabriel Călin a mers de mai multe ori la Moscova și a realizat, pentru canalul său de YouTube, interviuri cu Ilan Șor, cu reprezentanți ai Organizației „Eurasia”, coordonată de Ilan Șor și declarată ulterior extremistă de autoritățile Republicii Moldova, precum și cu purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei Maria Zaharova. Toți intervievații se pronunțau împotriva UE și criticau referendumul.

În următorul an, 2025, înainte de alegerile parlamentare, el a declarat că va intra în politică, iar la 4 iulie 2025 a anunțat că a fost ales președinte al partidului Uniunea Creștin-Socială, formațiune numită anterior Forța Nouă și condusă de Valeriu Pleșca, și că a depus actele la Agenția Servicii Publice, pentru a înregistra, corespunzător, schimbarea.

„E un gest simplu, pe hârtie, dar cu o greutate uriașă pentru viitorul acestui neam. Nu suntem o altă fațadă a sistemului, nu ne leagă interese, nu ne leagă funcții – ne leagă doar un vis comun: o Moldovă liberă, demnă, hrănită din pământul ei și condusă de oameni”, spunea atunci Gabriel Călin.

Formațiunea sa a acumulat la alegeri 1 837 de voturi sau 0, 12%.

După reținere (30 septembrie 2025), Gabriel Călin s-a aflat în arest preventiv în izolator, apoi, până la 23 decembrie 2025 – în arest la domiciliu. În timp ce se afla sub control judiciar, în ianuarie 2026, el a anunțat, într-un video, că va renunța la activitatea de partid, întrucât „am înțeles că politica moldovenească nu are nevoie de oameni ca mine”.

Sentința

Judecătoria Chișinău a emis, la 8 aprilie 2026, o sentință prin care l-a condamnat pe Gabriel Călin la 5 ani de închisoare cu suspendare condiționată pe o perioadă de probațiune de 5 ani, pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum (art. 1813 Cod penal) și spălarea banilor (art. 243 Cod penal), plus o amendă de 650 000 de lei.

Călin nu a atacat sentința. La 24 aprilie 2026 condamnarea a rămas definitivă, a intrat în vigoare și a fost expediată pentru executare, după cum ne-a informat Judecătoria Chișinău, instituțiilor corespunzătoare: Biroului de Probațiune Chișinău, „în vederea executării pedepsei cu închisoare stabilite prin sentință, a cărei executare a fost suspendată condiționat”; executorului judecătoresc Victor Cațer, „în vederea executării pedepsei principale sub formă de amendă”; Serviciului Fiscal de Stat „pentru confiscarea mijloacelor bănești ridicate de la domiciliul inculpatului, precum și a altor bunuri materiale”.

Solicitat de Moldova Curată, executorul judecătoresc Victor Cațer a confirmat că Gabriel Călin a început să plătească, eșalonat, amenda, imediat ce s-a lansat procedura de executare și că totul decurge conform legii, însă a refuzat să ofere alte detalii, invocând legislația privind protecția datelor cu caracter personal și limitările stabilite de Codul de executare.

Gabriel Călin: „Vreau să vă asigur de un singur lucru: totul este absolut legal și tot ceea ce se achită sau ce a fost sechestrat, toate lucrurile astea au loc în conformitate cu legea”

Declarațiile de avere depuse de Gabriel Călin (2024, 2025, 2026) și soția sa (2024, 2025, 2026) la Autoritatea Națională de Integritate, în calitate de reprezentanți ai conducerii Uniunii Creștin-Sociale, arată că niciunul dintre ei nu a avut venituri în bani din vreo activitate profesională. Ambii indică, în declarația pentru anul 2025, un venit de 250 000 de lei din vânzarea a trei vehicole: o motocicletă Royal Einfield Himalayan, un autoturism Honda NC XD și un autoturism Mercedes Vito. În aceeași declarație, Gabriel Călin a indicat că a obținut 1 279 de dolari de la YouTube și TikTok pentru activitate de creație și a primit 25 000 de dolari rambursare de împrumut de la o persoană fizică. De la aceeași persoană fostul jurnalist declară că în 2024 a împrumutat 12 000 de dolari, pe care trebuie să îi restituie până în 2029.

Într-un video plasat recent pe YouTube, Gabriel Călin spune că i-a fost pus sechestru pe apartament, mașină, vilă.

Întrebat de Moldova Curată din ce surse plătește amenda de 650 000 de lei, dacă familia sa nu declară venituri din activități profesionale, Gabriel Călin a răspuns:

GC: Sunt chestii care țin strict de viața mea privată. Acum sunt persoană privată. Am explicat foarte clar că eu viața mea privată nu vreau să o comentez. Mai ales că chestia asta nu este de interes public atâta timp cât eu nu dețin nici o funcție, inclusiv politică, pentru că judecata mi-a interzis acest lucru. Nu văd de ce ar trebui să vă dau careva explicații. Vreau să vă asigur de un singur lucru: totul este absolut legal și tot ceea ce se achită sau ce a fost sechestrat, toate lucrurile astea au loc în conformitate cu legea.

MC: Totuși v-aș întreba de ce nu ați atacat sentința. Vă considerați în continuare nevinovat, dar totuși nu ați atacat…

GC: Astea sunt deducțiile dumneavoastră, eu ce am avut de spus am spus.

Partidul Uniunea Creștin-Socială, sancționat de CEC

Potrivit sentinței, Gabriel Călin nu are dreptul să dețină funcții publice și nici să desfășoare activități politice în următorii 5 ani. Totuși, numele său figurează ca președinte al acestui partid, cu mandat până în 2029, în lista formațiunilor politice de pe pagina web a Agenției Servicii Publice (ASP).

Printr-o hotărâre din luna iulie 2026, formațiunea a fost sancționată de Comisia Electorală Centrală pentru că nu a prezentat, pentru ultimele două perioade de raportare, rapoartele financiare și a fost lipsită asfel de dreptul de a primi finanțare de la buget. Solicitat să comenteze decizia CEC și informația de pe pagina web a ASP, Gabriel Călin a spus: „Nu am nici o tangență cu partidul încă din februarie 2026. Încă atunci mi-am anunțat demisia, fapt despre care a fost anunțat atât ASP, cât și CEC”.