Mitropolia Basarabiei a desemnat candidaţii pentru slujirea de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei

Sâmbătă, 20 iunie 2026, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei s-a întrunit în vederea desemnării, prin consultare deschisă urmată de vot secret, a doi candidaţi pentru slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei, potrivit unui comunicat al Mitropoliei.

Membrii Sinodului mitropolitan, urmând procedurile statutare, au desemnat doi candidaţi spre a fi aleşi în această responsabilitate:

Preasfinţitul Părinte Episcop Antonie de Bălți;

Preasfinţitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud.

Ierarhii Sinodului Mitropoliei Basarabiei s-au întrunit apoi în şedinţă de consultare cu membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chişinăului. În urma votului, s-a decis menținerea listei candidaţilor, stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, nepropunându-se un al treilea candidat, potrivit Mitropoliei Basarabiei.

„Propunerile umrează a fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care are posibilitatea să completeze lista cu încă un candidat, urmând să aleagă, prin vot secret, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei”, se arată în comunicat.

Mitropolitul Petru și-a anunțat retragerea de la conducerea Mitropoliei Basarabiei după aproape 31 de ani în funcție. Oficial, motivele invocate au fost vârsta, starea de sănătate și binele Bisericii. În aceeași perioadă însă, în spațiul public au apărut imagini video cu caracter sexual despre care se afirmă că l-ar avea ca protagonist pe înaltul ierarh.

Mitropolia Basarabiei susține că a transmis materialul video spre expertizare și că va formula o poziție oficială după stabilirea autenticității imaginilor. Purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Bucliș, a declarat că Mitropolia se delimitează de astfel de comportamente, dar că orice comentariu trebuie făcut doar după clarificarea faptelor.

Nu este prima dată când asupra Mitropolitului Petru planează acuzații cu tentă sexuală. Primele acuzații publice au fost formulate încă în 2014, când unii clerici au afirmat public că acesta le-ar fi făcut avansuri sexuale.