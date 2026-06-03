Scandalul din jurul Mitropolitului Petru, exploatat online: de la acuzații individuale la atacuri asupra Mitropoliei Basarabiei

La câteva ore după apariția în spațiul public a unor imagini video atribuite Mitropolitului Petru, discuția a depășit cazul individual și s-a mutat asupra Mitropoliei Basarabiei. Pe Telegram și pe alte platforme sociale au apărut mesaje care au asociat instituția cu comunitatea LGBT, au ironizat apartenența acesteia la Biserica Ortodoxă Română și au amplificat narațiuni menite să transforme un caz încă neclarificat într-o confruntare identitară. Experții consultați de ZdG constată că subiectul a fost exploatat prin tehnici clasice de polarizare și manipulare informațională, fiind utilizat pentru compromiterea unei instituții și alimentarea tensiunilor sociale.

Înaltpreasfințitul Petru s-a retras de la conducerea Mitropoliei Basarabiei pe fondul apariției în spațiul public a unor imagini video cu caracter intim, a căror autenticitate nu a fost, deocamdată, confirmată. Mitropolia Basarabiei a anunțat că a solicitat o expertiză și că va veni cu o reacție oficială după finalizarea acesteia.

Înainte ca autenticitatea imaginilor să fie clarificată însă, subiectul a început să fie exploatat intens pe Telegram și pe alte platforme sociale, unde scandalul a fost rapid conectat cu teme identitare și culturale sensibile.

Telegramul a mutat discuția de la fapte la simboluri

La scurt timp după apariția imaginilor, mai multe canale de Telegram au început să distribuie mesaje ironice și imagini care asociau Mitropolia Basarabiei cu simbolistica LGBT.

În unele postări a fost distribuită o imagine care pare să fie generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care reprezinta sediul Mitropoliei Basarabiei decorat cu un steag LGBT. Fotografia a fost folosită drept element vizual pentru a extinde scandalul dincolo de persoana vizată și pentru a ridiculiza întreaga instituție.

„Pe rețelele sociale au apărut deja glume și ironii la adresa Mitropoliei Basarabiei, după scandalul sexual în care este implicat mitropolitul Petru”, scria unul dintre canalele care au amplificat subiectul.

Alt canal sugera ironic faptul că Mitropolia Basarabiei ar trebui să susțină parada LGBT din Chișinău.

GENDERDOC-M: „Cazul este instrumentalizat prin asocierea cu comunitatea LGBT”

Pentru Angelica Frolov, directoare administrativă a Centrului de Informații „GENDERDOC-M”, ceea ce se întâmplă în spațiul public depășește cu mult cazul individual.

„Considerăm că acest caz este instrumentalizat prin asocierea lui cu comunitatea LGBT. Vrem să precizăm din start că GENDERDOC-M nu comentează regulile interne ale unei religii, normele morale sau canonice ale unei confesiuni și nici criteriile interne după care o instituție religioasă își evaluează reprezentanții”, afirmă Frolov.

Aceasta subliniază că atenția publică s-a mutat rapid de la întrebările legitime despre viața privată, consimțământ, posibila distribuire neautorizată a unor materiale intime sau eventuale acuzații de șantaj și abuz către orientarea sexuală și comunitatea LGBT.

„Orientarea sexuală nu este o infracțiune și nu poate fi folosită ca explicație pentru eventuale comportamente abuzive. Problema este că acest caz individual, încă neclarificat în multe aspecte, este folosit pentru a reactiva stereotipuri homofobe și pentru a sugera că ar spune ceva despre întreaga comunitate LGBT. O astfel de generalizare este periculoasă și incorectă.”

Potrivit reprezentantei GENDERDOC-M, astfel de mesaje sunt frecvent utilizate pentru mobilizarea publicurilor conservatoare și pentru alimentarea polarizării sociale.

„În R. Moldova observăm frecvent cum tema LGBT este folosită ca instrument politic, religios sau mediatic, mai ales în contexte tensionate sau în jurul unor scandaluri publice.”

Expert: „Scandalul este folosit și pentru decredibilizarea Mitropoliei Basarabiei”

Rufin Zamfir, fost director de programe la GlobalFocus Center, consideră că autenticitatea materialului video trebuie tratată cu prudență, însă observă deja un fenomen relevant din punct de vedere informațional: „Discuția a depășit de mult cazul individual și a fost împinsă spre teme mult mai sensibile și mai polarizante.”

Potrivit expertului, religia, comunitatea LGBT, valorile tradiționale și Occidentul sunt teme care provoacă reacții emoționale puternice și care sunt folosite frecvent în R. Moldova pentru amplificarea unor controverse.

„Actorii care urmăresc polarizarea societății știu că oamenii reacționează mult mai rapid la teme identitare decât la fapte care necesită verificare și context.”

Zamfir atrage atenția și asupra dimensiunii geopolitice a scandalului.

„O parte dintre mesajele apărute online încearcă să extindă responsabilitatea de la persoana vizată la întreaga Mitropolie a Basarabiei, care aparține Bisericii Ortodoxe Române. Acest lucru este relevant într-un context în care Mitropolia Basarabiei și-a consolidat prezența în R. Moldova în ultimii ani, evoluție privită cu îngrijorare de Rusia, care sprijină Mitropolia Moldovei și Chișinăului, aflată sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse.”

În opinia lui Zamfir, scandalul este folosit nu doar pentru compromiterea unei persoane, ci și pentru afectarea imaginii instituției pe care aceasta o reprezintă.

„Subiectul are potențialul de a fi folosit pentru a atribui o conotație negativă oricăror eforturi de apropiere dintre R. Moldova și România. În astfel de narațiuni, un incident individual este prezentat ca dovadă a unui presupus eșec moral, cultural sau spiritual, asociat influenței românești sau occidentale.”

Tiparele clasice ale manipulării informaționale

Potrivit lui Rufin Zamfir, modul în care este promovat subiectul online conține mai multe elemente caracteristice campaniilor de manipulare și polarizare. Primul este generalizarea forțată, prin care cazul unei singure persoane este prezentat drept dovadă pentru caracterizarea unei întregi instituții sau comunități. Al doilea este schimbarea obiectului discuției. În loc ca dezbaterea să se concentreze pe autenticitatea imaginilor, contextul apariției acestora și faptele verificabile, atenția este mutată spre sexualitate, religie, identitate culturală sau geopolitică.

Expertul identifică și asocierea simbolică drept o tehnică evidentă în acest caz. Apariția imaginilor cu steagul LGBT și asocierea repetată a scandalului cu Occidentul, integrarea europeană sau comunitatea LGBT reprezintă exemple ale acestei practici.

Un alt element este inducerea indignării morale. Mesajele sunt formulate astfel încât să provoace reacții emoționale puternice, deoarece indignarea generează distribuiri și crește vizibilitatea conținutului pe platformele sociale.

La acestea se adaugă polarizarea binară, care împinge publicul să aleagă între poziții extreme și elimină nuanțele, precum și amplificarea algoritmică, prin care conținutul emoțional și conflictual beneficiază de o expunere mai mare.

„Din perspectiva rezilienței informaționale, întrebarea esențială nu este dacă un anumit scandal există sau nu, ci dacă discuția publică rămâne concentrată asupra faptelor verificabile sau este redirecționată către conflicte identitare care divizează societatea. În multe cazuri de acest tip, tocmai această redirecționare a atenției reprezintă efectul informațional cel mai relevant”, afirmă expertul.

Cum a început scandalul

Mitropolitul Petru și-a anunțat retragerea de la conducerea Mitropoliei Basarabiei după aproape 31 de ani în funcție. Oficial, motivele invocate au fost vârsta, starea de sănătate și binele Bisericii. În aceeași perioadă însă, în spațiul public au apărut imagini video cu caracter sexual despre care se afirmă că l-ar avea ca protagonist pe înaltul ierarh.

Mitropolia Basarabiei susține că a transmis materialul video spre expertizare și că va formula o poziție oficială după stabilirea autenticității imaginilor. Purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Bucliș, a declarat că Mitropolia se delimitează de astfel de comportamente, dar că orice comentariu trebuie făcut doar după clarificarea faptelor.

Nu este prima dată când asupra Mitropolitului Petru planează acuzații cu tentă sexuală. Primele acuzații publice au fost formulate încă în 2014, când unii clerici au afirmat public că acesta le-ar fi făcut avansuri sexuale.