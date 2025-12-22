Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, s-a întâlnit cu Mihai Popșoi la Chișinău

Ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu prilejul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova din străinătate, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din R. Moldova.

Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre R. Moldova și România, cooperarea bilaterală în domeniile politic, economic și al securității, precum și susținerea parcursului european al țării noastre.

În cadrul panelului dedicat Parteneriatului Strategic cu România, organizat la Ministerul Afacerilor Externe, a fost evidențiat faptul că schimburile comerciale bilaterale au depășit 3 miliarde de euro, iar investițiile românești în Republica Moldova se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro. Totodată, a fost subliniată importanța proiectelor concrete de conectivitate și cooperare economică.

„R. Moldova și România sunt conectate printr-un parteneriat strategic solid, care se reflectă în proiecte concrete și în beneficii directe pentru cetățeni. Ne dorim ca această cooperare economică și investițională să continue să crească, astfel încât rezultatele să fie resimțite în mod real în viața oamenilor”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.

La rândul său, ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, a reafirmat sprijinul al României pentru Republica Moldova, atât în plan bilateral, cât și în parcursul său european.

„Parteneriatul nostru strategic produce rezultate concrete și va continua să se consolideze în beneficiul cetățenilor noștri”, a declarat ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu.

La finalul vizitei, cei doi miniștri au reconfirmat angajamentul de a aprofunda Parteneriatul Strategic dintre R. Moldova și România, astfel încât acesta să genereze în continuare rezultate concrete în domeniul dezvoltării economice, securității, bunăstării și integrării europene a R. Moldova.