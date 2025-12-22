Maia Sandu a prezentat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor R. Moldova

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al Președinției. În discursul său, șefa statului a menționat despre contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, care rămâne unul complicat, dar și despre relațiile cu vecinii, mobilizarea sprijinului internațional pentru consolidarea securității țării și rolul diasporei.

Maia Sandu a subliniat necesitatea intensificării dialogului politic, a comunicării strategice și a promovării active a intereselor și a imaginii R. Moldova în statele membre ale Uniunii Europene.

„În aceste condiții geopolitice, pentru R. Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran: aderarea la Uniunea Europeană. Acest obiectiv reprezintă o prioritate absolută a politicii interne și externe”, comunică Președinția.

Un accent deosebit a fost pus pe relațiile cu vecinii R. Moldova. Președinta Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al țării și principalul susținător al parcursului european, al securității energetice, al dezvoltării economice și al conectivității cu Uniunea Europeană. De asemenea, șefa statului a reconfirmat sprijinul ferm și constant pentru Ucraina, subliniind că reziliența Ucrainei este crucială pentru securitatea R. Moldova.

Totodată, Președinta s-a referit la necesitatea aprofundării relațiilor bilaterale cu parteneri importanți dincolo de Uniunea Europeană, precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Elveția și Turcia. De asemenea, R. Moldova va continua să dezvolte cooperarea economică cu țările din Orientul Mijlociu, precum și cu China.

Parteneriatele urmează să fie consolidate și în vecinătatea extinsă, inclusiv cu țările din Balcanii de Vest, care împărtășesc cu Republica Moldova aspirația de aderare la Uniunea Europeană.

„În același timp, cooperarea economică urmează a fi extinsă în statele din Caucaz și Asia Centrală, în special în contextul deschiderii ambasadei R. Moldova la Astana, capitala Kazahstanului”, se mai arată în comunicat.

Printre priorități ale diplomației moldovenești se numără sprijinirea dezvoltării economice prin atragerea investițiilor, promovarea exporturilor și aprofundarea relațiilor economice cu țările partenere.

„De asemenea, un obiectiv important rămâne mobilizarea sprijinului internațional pentru consolidarea securității țării și poziționarea R. Moldova ca partener responsabil care contribuie activ la stabilitatea regională”, conform discursului președintei Maia Sandu.

Șefa statului a abordat și rolul diasporei, subliniind că cetățenii R. Moldova din afara țării sunt o parte integrantă a societății și un pilon important al politicii externe. Președinta Maia Sandu a evidențiat responsabilitatea misiunilor diplomatice de a sprijini activ diaspora, inclusiv prin îmbunătățirea proceselor de eliberare și reînnoire a documentelor, modernizarea serviciilor consulare și extinderea accesului la servicii pentru cetățeni. Totodată, a subliniat importanța organizării de evenimente culturale, educaționale și comunitare, menite să mențină legătura diasporei cu R. Moldova, să promoveze identitatea culturală și să consolideze imaginea țării peste hotare.

„În final, Președinta Maia Sandu a evidențiat că R. Moldova traversează un moment de răscruce, în care acțiunile din următorii ani vor defini viitorul țării pentru decenii”, potrivit comunicatului Președinției.

Șefa statului a îndemnat diplomația moldovenească să acționeze cu responsabilitate, determinare și unitate, în interesul național, pentru a avansa ferm obiectivul strategic al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.