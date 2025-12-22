Vlad Filat și fosta sa soție, condamnați de o instanță franceză pentru spălare de bani. Filat: „Am depus recurs împotriva acestei sentințe”

O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier Vlad Filat, care este în prezent președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni, 22 decembrie, de AFP, transmite AGERPRES.

De asemenea, instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție, Sanda Filat, la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150 de mii de euro. Aceasta va trebui totodată să plătească, în solidar cu Filat, 10 mii de euro Republicii Moldova pentru daune morale.

Vlad Filat a scris într-o postare pe rețelele sociale că „decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”.

„Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocații, cât și părțile implicate în proces. Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă. Totodată, este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova”, a declarat Filat.

Acesta a adăugat că „a depus recurs împotriva acestei sentințe. Sunt încrezător că adevărul și legalitatea vor prevala, iar abuzul de procedură și interferențele politice vor fi sancționate în mod corespunzător.”

În mai 2024, ex-premierul Vlad Filat a fost achitat, în R. Moldova, în dosarul în care a fost învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată marți, 7 mai, de un complet de magistrați ai Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”, au concluzionat judecătoarele.

Procurorul de caz a cerut pentru fostul premier aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 7 ani și a unei amenzi în valoare de 12,8 milioane de lei, contravaloarea banilor ce au constituit obiectul spălării banilor. Solicitarea însă a fost respinsă în totalitate de judecători.