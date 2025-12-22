Doi procurori Anticorupție au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor. Victor Cazacu a fost audiat repetat pentru a oferi explicații privind diferențele dintre venituri și cheltuieli și bunurile deținute

La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție Vitalie Ivanov și Victor Cazacu.

În cazul procurorului Vitalie Ivanov, Completul B a analizat informațiile relevante privind integritatea etică și financiară și a informat subiectul că nu a identificat dubii privind respectarea criteriilor de integritate.

Procurorul Victor Cazacu a fost audiat pentru a doua oară de Comisie, întrucât Completul B nu a întrunit unanimitatea necesară pentru aprobarea raportului de evaluare. Membrii Comisiei au solicitat explicații suplimentare privind diferențele dintre venituri și cheltuieli și bunurile deținute, iar procurorul a prezentat explicații și dovezi în susținerea răspunsurilor sale, scrie Comisia de evaluare a procurorilor.

„Sper că am fost suficient de explicit cu privire la toate dubiile Comisiei și îmi exprim aprecierea pentru munca depusă”, a spus Victor Cazacu.

Victor Cazacu a fost numit în funcția de procuror în 2010, iar în februarie 2016 a ajuns la Procuratura municipiului Chișinău.

În 2020, procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. În decembrie 2019, procurorul din cadrul PA, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printr care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).