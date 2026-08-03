Mihai Popșoi s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev. „R. Moldova va continua să sprijine Ucraina”

Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Mihai Popșoi, a avut luni, 3 august, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contexyul vizitei sale în țara vecină, a anunțat MAE.

Discuțiile au vizat evoluțiile privind securitatea regională, cooperarea bilaterală și sprijinul R. Moldova pentru Ucraina, precum și parcursul european comun al celor două țări. Totodată, a fost abordată colaborarea în domeniile transporturilor, infrastructurii și energiei, precum și gestionarea situației hidrologice din bazinul râului Nistru.

Potrivit MAE, vicepremierul Mihai Popșoi a reafirmat susținerea R. Moldova pentru eforturile Ucrainei de a obține o pace justă și durabilă, bazată pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional.

„Astăzi se împlinesc 1.622 de zile de când poporul ucrainean își apără cu demnitate și curaj țara, libertatea și viitorul copiilor. În spatele acestei perioade sunt vieți pierdute, localități distruse și milioane de oameni afectați de războiul de agresiune, neprovocat și ilegal, declanșat de Federația Rusă. În pofida acestor suferințe, Ucraina continuă să demonstreze o reziliență extraordinară. R. Moldova va continua să fie un partener de încredere al Ucrainei și să contribuie, alături de partenerii săi, la consolidarea păcii și stabilității în regiune”, a subliniat Mihai Popșoi.

De asemenea, în cadrul întrevederii, oficialii au vorbit despre prioritățile de pe agenda europeană a R. Moldova și Ucrainei. În acest sens, a fost a apreciată cooperarea dintre cele două state și reconfirmată disponibilitatea de a continua schimbul de experiență și bunele practici pentru avansarea procesului de integrare europeană.

MAE a mai scris că președintele Volodimir Zelenski a mulțumit R. Moldova pentru sprijinul constant acordat Ucrainei și a evidențiat importanța continuării proiectelor comune, inclusiv în domeniul infrastructurii și energiei, în beneficiul cetățenilor ambelor țări.

Totodată, Mihai Popșoi a participat, în calitate de invitat, la Reuniunea anuală a șefilor misiunilor diplomatice ale Ucrainei. Evenimentul a fost deschis în prezența președintelui Ucrainei, a președintelui Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, și a ministrului afacerilor externe, Andrii Sîbiha.

În discursul său, susținut în limba ucraineană, ministrul Mihai Popșoi a apreciat activitatea diplomației ucrainene și rolul acesteia în mobilizarea sprijinului pentru Ucraina în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă: „Sunteți vocea Ucrainei în lume. Aveți o misiune și o responsabilitate enormă într-o perioadă extrem de dificilă pentru țara dumneavoastră. Determinarea, profesionalismul și angajamentul de care dați dovadă sunt cu adevărat admirabile și merită apreciere”.

Viceprim-ministrul a condamnat agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care continuă să provoace victime și distrugeri.

Luni, 3 august, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, se află într-o vizită de lucru în Ucraina, la invitația șefului diplomației de la Kiev, Andrii Sîbiha.