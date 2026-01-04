China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe Maduro și pe soția sa

China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, care se află în arest în SUA după ce au fost răpiți de forțele americane din capitala venezueleană Caracas, notează CNN.

„China solicită Statelor Unite să asigure siguranța personală a președintelui Maduro și a soției sale, să-i elibereze imediat pe președintele Maduro și soția sa, să înceteze eforturile de subminare a regimului venezuelean și să rezolve problema prin dialog și negocieri”, se arată într-o declarație a Ministerului de Externe de la Beijing.

Beijingul a declarat anterior că este „profund șocat și condamnă cu fermitate utilizarea flagrantă a forței de către Statele Unite împotriva unui stat suveran”.

În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia forțele speciale americane l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores. Aceștia vor fi judecați la New York, fiind acuzați de conspirație în scopul „narco-terorismului”, import de cocaină, precum și de deținere de arme și dispozitive explozive cu scopul de a fi folosite împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce Venezuela până la transferul legal al puterii în țară.

Sâmbătă, 3 ianuarie, vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez s-a adresat națiunii la televiziunea de stat a Venezuelei, declarând că Nicolás Maduro rămâne singurul președinte legitim al țării. Rodríguez a condamnat „agresiunea armată a Statelor Unite” împotriva Venezuelei, adăugând că guvernul în funcție este pregătit să apere poporul țării.

Potrivit agenției de știri Reuters, Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă.

Curtea Supremă a țării a decis că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro.