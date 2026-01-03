Uniunea Europeană face apel la dezescaladarea conflictului. Costa: „Urmăresc situația din Venezuela cu mare îngrijorare”

Mai mulți oficiali europeni spun că urmăresc cu îngrijorare situația din Venezuela. Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, declară că orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU.

„Urmărim foarte îndeaproape situația din Venezuela. Suntem alături de poporul venezuelean și sprijinim o tranziție pașnică și democratică”, a spus Ursula von der Leyen într-o postare pe platforma X.

Kaja Kallas, înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, face apel la reținere.

„Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru de la Caracas. UE urmărește îndeaproape situația din Venezuela. UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și Carta ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere. Siguranța cetățenilor UE din țară este prioritatea noastră principală”, a spus ea.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reacționat și el: „Urmăresc situația din Venezuela cu mare îngrijorare. Uniunea Europeană face apel la dezescaladare și la o rezolvare în deplină respectare a dreptului internațional și a principiilor consacrate în Carta Națiunilor Unite”, a scris pe platforma X.

Tensiuni între SUA și Venezuela

Sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone relatează agenția britanică de știri Reuters.

Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al Venezuelei, ceea ce l-a determinat pe președintele Nicolas Maduro să declare stare de urgență națională și să mobilizeze forțele de apărare. Explozii, aeronave și coloane de fum negru au putut fi observate în întreaga capitală, începând în jurul orei locale 02:00. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore.

Ulterior, liderul american Donald Trump a declarat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară, afirmând că Statele Unite au efectuat „cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei”.

Ministerul rus de Externe a emis un comunicat în care condamnă „actul de agresiune armat comis de SUA împotriva Venezuelei”, susținând că „pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Reprezentanții instituției afirmă că susțin „declarația autorităților venezuelene și a conducerii țărilor din America Latină privind convocarea imediată a unei sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU”.