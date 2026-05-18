MDED lansează programul „REUȘIM”, care promite mai puține bariere administrative, reguli mai clare și o interacțiune mai eficientă între stat și antreprenori

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a lansat luni, 18 mai, programul „REUȘIM” – o reformă amplă, menită să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri, comunică instituția.

În cadrul conferinței de presă, Eugeniu Osmochescu, ministrul MDED, a prezentat principalele direcții, obiective și impactul programului, care vizează „crearea unui mediu economic mai simplu, mai predictibil și mai favorabil investițiilor”.

Programul este structurat pe trei direcții principale:

simplificarea legislației și eliminarea prevederilor neclare sau redundante;

optimizarea și reducerea actelor permisive și a poverii administrative;

digitalizarea interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice.

„Programul „REUȘIM” înseamnă mai puține bariere administrative, reguli mai clare și o interacțiune mai eficientă între stat și antreprenori. Ne propunem să facem procesul de inițiere și dezvoltare a unei afaceri mai rapid, mai transparent și mai accesibil”, a declarat ministrul Eugeniu Osmochescu.

Implementarea Programului „REUȘIM” generează beneficii anuale estimate la 263 milioane de lei pentru mediul de afaceri. Reforma vizează 206 genuri de activitate economică, care generează aproximativ 44% din cifra de afaceri a economiei, precum și 116 tipuri de acte permisive îmbunătățite, eliberate anual în circa 150 de mii de cazuri.

În proces sunt implicate 27 de autorități emitente, iar cadrul legislativ a fost ajustat prin modificarea a 57 de acte normative.

„Pentru antreprenori, programul înseamnă mai puțin timp pierdut cu formalități, costuri administrative reduse și un cadru mai clar și mai previzibil pentru dezvoltarea afacerilor. Programul „REUȘIM” este parte a eforturilor de modernizare economică și de apropiere de standardele Uniunii Europene”, comunică MDED.

Antreprenorii care au sugestii, observații sau propuneri de îmbunătățire sunt încurajați să le transmită în continuare prin aplicația mobilă BizRadar, disponibilă pentru descărcare din Google Play și App Store, sau pe platforma participic.gov.md, pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementare a programului.