ANP instituie regim special în cadrul Penitenciarul nr. 3-Leova: „Un grup restrâns de deținuți a provocat acțiuni de nesupunere și altercații”

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) anunță instituirea regimului special în cadrul Penitenciarul nr. 3-Leova pentru 10 zile. ANP precizează că monitorizează în permanență situația din penitenciarul din Leova, iar măsurile întreprinse au avut drept scop restabilirea ordinii și garantarea securității instituției.

Regimul special instituit pentru 10 zile reprezintă o măsură legală și temporară, luată în urma unor controale ale ANP din penitenciar, care au dus la nesupunerea anumitor deținuți, scrie Administrația Națională a Penitenciarelor.

„În urma controalelor au fost depistate obiecte și substanțe interzise, iar pe fondul intervențiilor un grup restrâns de deținuți a provocat acțiuni de nesupunere și altercații”, precizează ANP.

Instituția mai precizează că statul nu va tolera manifestările violente și influența subculturii criminale în penitenciare, dar, în același timp, toate drepturile persoanelor deținute, inclusiv accesul la asistență medicală, rămân garantate și monitorizate permanent de instituțiile competente.