R. Moldova a luat medalia de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete

R. Moldova a obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, anunță Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova. În cadrul competiției au participat 248 de eleve din 59 de țări.

Medalia de bronz a fost obținută de Anastasia Corsac, elevă la Liceul Teoretic „Orizont” din Durlești, Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Alexandra Kirillov, elevă la aceeași instituție de învățământ.

În total, R. Moldova a fost reprezentată la Olimpiadă de 3 eleve și 2 profesoare:

Anastasia Corsac, elevă în clasa a XI-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Alexandra Kirillov, elevă în clasa a XI-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Agnesa Chirpicinic, elevă în clasa a VIII-a, Instituția Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din Nisporeni;

Angela Globa, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, conducătorul echipei;

Corina Negară, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, conducătorul adjunct al echipei.

Competiția s-a desfășurat în Cesenatico, Italia, în perioada 12 – 18 mai 2026, fiind la cea de-a VI-a ediție.