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Majorări la pompă în weekend: Cât vor costa carburanții în perioada 26-28 septembrie

Foto: washcycle.com

Prețurile la benzină și motorină cresc în perioada 26–28 septembrie, arată datele publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

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Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat cu cel mult 34,28 lei, în creștere cu 9 bani față de prețul stabilit anterior.

În cazul motorinei standard, prețul maxim va ajunge la 36,82 lei pentru un litru, cu un ban mai mult decât nivelul precedent.

Sursa: ANRE

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