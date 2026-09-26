Majorări la pompă în weekend: Cât vor costa carburanții în perioada 26-28 septembrie

Prețurile la benzină și motorină cresc în perioada 26–28 septembrie, arată datele publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat cu cel mult 34,28 lei, în creștere cu 9 bani față de prețul stabilit anterior.

În cazul motorinei standard, prețul maxim va ajunge la 36,82 lei pentru un litru, cu un ban mai mult decât nivelul precedent.