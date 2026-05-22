Maia Sandu a discutat cu mai mulți lideri europeni despre avansarea negocierilor de aderare la UE

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut în această săptămână convorbiri telefonice cu președintele R. Lituania, Gitanas Nausėda, cu prim-ministra Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen, și cu prim-ministrul R, Bulgaria, Rumen Radev, pentru avansarea negocierilor de aderare la UE, transmite Președinția într-un comunicat vineri, 22 mai.

„Discuțiile s-au axat pe progresele R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pe următorii pași pentru avansarea acestuia. Interlocutorii și-au confirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al țării noastre”, se arată în comunicat.

Potrivit Președinției, convorbirile telefonice se înscriu în eforturile diplomatice mai largi ale șefei statului din ultima perioadă, care a inclus și vizite de lucru în cadrul cărora șefa statului a discutat cu președintele Estoniei, Alar Karis, cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Rob Jetten, cu președintele Cehiei, Petr Pavel, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.