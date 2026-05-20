Premierul Țărilor de Jos: „Ne-am angajat să oferim 1,5 milioane de euro în sprijin suplimentar pentru R. Moldova”. Maia Sandu, în vizită de lucru

Președinta Maia Sandu a efectuat miercuri, 20 mai, o vizită de lucru la Haga, Țările de Jos, unde a avut întrevederi cu prim-ministrul Rob Jetten, cu Ministra Apărării, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, și cu Ministrul Afacerilor Externe, Tom Berendsen, potrivit Președinției. În cadrul vizitei, premierul Țărilor de Jos a anunțat un sprijin în valoare de 1,5 milioane de euro pentru R. Moldova.

Conform Președinției, Guvernele succesive de la Haga au acordat sprijin concret în reforma justiției, în consolidarea societății civile și a presei libere, precum și în combaterea amenințărilor hibride, inclusiv a manipulării informaționale, finanțării ilicite a activităților politice și atacurilor cibernetice.

„Țările de Jos au stat alături de noi împotriva amenințărilor hibride. Ați contribuit la protejarea alegerilor noastre, a instituțiilor noastre, a proceselor noastre democratice”, a menționat Președinta Maia Sandu.

Cele două țări desfășoară de asemenea un dialog bilateral în domeniul cibernetic și al apărării, care reprezintă piloni ai unui parteneriat de securitate tot mai solid.

Sprijin de 1,5 milioane de euro pentru R. Moldova

În urma întrevederii cu Maia Sandu, premierul Țărilor de Jos, Rob Jetten, a publicat un mesaj pe X în care anunță un sprijin financiar pentru R. Moldova.

„De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, R. Moldova a fost un partener cheie pentru Ucraina vecină și pentru restul Europei. Olanda continuă să sprijine R. Moldova în acest sens și, prin urmare, susține aderarea Republicii la UE.

Astăzi, ne-am angajat să oferim 1,5 milioane de euro în sprijin suplimentar pentru R. Moldova, cu accent pe cooperarea în domeniul apărării și pe consolidarea securității cibernetice și a rezilienței hibride a Republicii. Legăturile noastre puternice oferă oportunități pentru o creștere ulterioară, de exemplu prin colaborare în domeniile horticulturii și energiei durabile. Aștept cu nerăbdare să colaborez în acest sens cu președintele Sandu”, a scris Rob Jetten pe X.

În discuțiile cu oficialii de la Haga, șefa statului a pledat pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere, pentru ca Moldova să poată trece la următoarea etapă în cadrul procesului de aderare la UE. Vizita de la Haga se înscrie în seria de contacte bilaterale ale Președintei cu țările membre ale UE pentru a avansa procesul de aderare la Uniunea Europeană.