VIDEO Eurovision și „trădarea națională”: cum se amplifică furia. Codruța Simina, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu jurnalista din România Codruța Simina despre felul în care scandalul celor trei puncte acordate de juriul din R. Moldova României la Eurovision a fost transformat, în spațiul online, într-un pretext pentru mesaje de revoltă, învrăjbire și acuzații de „trădare”.

În cadrul discuției, analizăm cum o nemulțumire reală poate fi preluată de actori politici, influenceri și rețele online, apoi dusă spre narațiuni extreme despre „nerecunoștința” moldovenilor față de România. Vorbim despre diferența dintre critica legitimă și amplificarea artificială, despre rolul conturilor false și al algoritmilor în crearea impresiei de consens social, dar și despre felul în care emoțiile colective sunt transformate în instrumente politice.

De asemenea, discutăm despre discursul suveranist și populist din România, despre narațiunile anti-R. Moldova apărute în campaniile electorale recente, despre influența rețelelor de propagandă pe TikTok, Facebook și Telegram și despre motivul pentru care astfel de conflicte artificiale avantajează, în primul rând, Rusia.