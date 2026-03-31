L-a favorizat Ala Nemerenco pe fratele unei deputate PAS în concursul pentru șefia Institutului de Neurologie? Acuzațiile lui Costiuc, precizările fostei ministre a Sănătății, declarațiile deputatei, ale directorului și informațiile publice analizate de ZdG

După ce deputatul Vasile Costiuc a acuzat public că Vladimir Dolghi, actualul director al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău (INN), ar fi fost numit la conducerea instituției în perioada mandatului fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, datorită faptului că este fratele deputatei PAS, Victoria Belous, și că nu ar avea „studiile și calificările” necesare pentru această funcție, Nemerenco a declarat că nu l-a favorizat pe Dolghi și că, dimpotrivă, i s-ar fi cerut să-l favorizeze pe contracandidatul acestuia, fără a menționa cine anume i-ar fi solicitat acest lucru.

Datele publice arată că neurochirurgul Viorel Maxian, contracandidatul lui Vladimir Dolghi, cel puțin în 2021, îndemna alegătorii să voteze PAS la alegerile parlamentare.

ZdG a constatat că, în decembrie 2023, când Dolghi a fost numit director interimar al INN, sora sa, Victoria Belous, deținea funcția de directoare adjunctă la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), instituție în care activa încă din 2007 în calitate de inspectoare fiscală de stat.

Într-o reacție recentă, Dolghi solicită scuze publice pentru „toate informațiile publice incorecte, false și denigratoare” lansate în adresa sa, susținând că în cazul în care aceste solicitări nu vor fi onorate, își rezervă dreptul de a recurge la toate căile legale pentru „apărarea onoarei”.

Costiuc: „Pentru că nu venea omul care trebuie, a venit fratele doamnei Belous”

Pe 25 martie 2026, președintele partidului „Democrația Acasă”, deputatul Vasile Costiuc, a acuzat-o pe fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, că, în perioada mandatului său, ar fi modificat regulile concursului pentru ca neurochirurgul Vladimir Dolghi, fratele deputatei PAS, Victoria Belous, să fie desemnat câștigător al funcției de director interimar al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Costiuc invocă faptul că medicul ar fi ajuns la conducerea Institutului din motive „politice”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune N4.

„(…) Cei doi medici care au venit la mine în birou la Parlament s-au plâns pe următorul fapt: după schimbarea conducerii la spital, doamna Nemerenco a modificat de două sau trei ori, am toate datele, Regulamentul prin care s-a organizat un concurs de numire a unui nou director la acest spital foarte important, iar, în consecință, pentru că nu venea omul care trebuie, a venit fratele doamnei Belous, deputată în Parlamentul de la Chișinău, un domn, Vladimir Dolghi, care a fost mulți, mulți ani în Federația Rusă (…). Acest domn, care n-are nici calificările necesare, în general nu e din acest domeniu, a lucrat cu totul în altă dimensiune, n-are nici studiile, nici performanțele. Ei mi-au explicat de ce el n-avea niciun temei juridic legal să ia această funcție. Erau alți specialiști care puteau să conducă acest institut, dar numai pentru că e fratele doamnei Belous, fostă ministră și actuală deputată, a fost modificat de trei ori Regulamentul de către fosta ministră a Sănătății, ca să corespundă numai Vladimir Dolghi și să ocupe această funcție. Iată de fapt asta este atitudinea guvernării față de spitale, concursuri și directori, pe criterii absolut politice. Nu există concursuri pe bune, există numiri politice, inclusiv în spitale (…)”,a acuzat Costiuc.

Acesta a făcut referire la concursul pentru suplinirea funcției de director al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” din Chișinău organizat în vara anului 2025, câștigat de Dolghi. La concurs, conform informațiilor publice, au fost înscriși doi candidați: Vladimir Dolghi, care deținea funcția de director interimar al INN din decembrie 2023 și neurochirurgul Viorel Maxian.



Funcția de director devenise vacantă după ce, în decembrie 2023, medicul neurochirurg Grigore Zapuhlîh a plecat din funcție după ce i-au expirat două mandate consecutive permise de lege. Atunci, Vladimir Dolghi a preluat interimatul printr-un ordin semnat de ministra Sănătății din acea perioadă, Ala Nemerenco, până la numirea unui nou director prin concurs.

Nemerenco: „Când l-am numit director interimar pe Dolghi, doamna (Belous, n.r.) nu era încă ministru și nici nu o cunoșteam”

La câteva zile după acuzațiile aduse de Vasile Costiuc, Ala Nemerenco, ministra Sănătății din perioada organizării concursului și cea care a semnat actele privind desemnarea câștigătorului, Vladimir Dolghi, în iulie 2025, a venit cu mai multe precizări. Ea a declarat că, atunci când l-a numit pe Dolghi director interimar, sora acestuia, actuala deputată PAS, Victoria Belous, nici măcar nu era cunoscută în spațiul public pentru că nu fusese numită nici ministră a Finanțelor și nici nu candidase pe listele PAS.

„(…) Deputaților care flutură cu nu știu ce hârtii le recomand să citească mai bine rapoartele Curții de Conturi și Inspecției Financiare emise în perioadele anterioare numirii actualului director. Veți găsi acolo multe detalii despre viața tumultoasă a acestui spital-institut (…).

Cât privește desfășurarea concursului, vă confirm că s-a petrecut în conformitate strictă cu buchia legii. Pentru a nu vă prinde singur în capcană, dle deputat, citiți mult mai atent punctul 3, din capitolul III al Hotărârii de Guvern nr. 1016 din 01.09. 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice care spune clar că studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sunt obligatorii doar pentru candidații non-medici, adică cei cu studii în alte domenii decât cel medical. Astfel, aceste studii nu sunt obligatorii pentru candidații cu studii superioare medicale (…)”, a scris Nemerenco într-o postare pe Facebook.

Nemerenco a precizat că în perioada desfășurării concursului „i s-a atras atenția de sus” asupra candidaturii contracandidatului lui Vladimir Dolghi, dar aceasta nu a fost promovată. Fosta ministră a Sănătății nu a precizat la cine din conducerea țării s-a referit.

Într-un comentariu pentru ZdG, Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a partidului de guvernământ, a declarat că „PAS nu dă „indicații”, iar numirile prin concurs se fac conform legii și a principiilor integrității”.

Datele publice arată că celălalt candidat la funcția de director al INN, neurochirurgul Viorel Maxian, îndemnase cetățenii, în 2021, într-un video publicat de PAS, să voteze PAS la alegerile parlamentare din acel an, câștigate ulterior de PAS. „Ne dorim o viață mai bună, un Parlament mai bun cu oameni mai onești. Cred că este o ultimă șansă în care putem schimba o viață mai bună și mai frumoasă”, spunea atunci Maxian.

„Cât privește „rugămintea” doamnei Belous, ea este doar în imaginația dvs., dle deputat, fiindcă când l-am numit director interimar pe dl Dolghi, doamna nu era încă ministru și nici nu o cunoșteam. Și la per tu nu mi se adresează, suntem în diferite categorii de vârstă și experiență. Recunosc, în perioada concursului mi s-a atras atenția de sus asupra candidaturii contracandidatului, și nici de cum a dlui Dolghi. De râs și de plâns, dar nici cei de sus nu cunoșteau că e fratele ministrei. Să înteleg că suferiți că nu am promovat candidatul PAS?”, a întrebat Nemerenco.



Datele publice arată că Victoria Belous a devenit ministră a Finanțelor la 31 iulie 2024, la peste jumătate de an de la numirea lui Vladimir Dolghi în funcția de director interimar al INN. Belous a candidat pe listele PAS, în premieră, la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În perioada august 2022 – iulie 2024, Belous a ocupat funcția de director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, instituție unde aceasta activa încă din 2007.

„Stimați colegi de la INN îmi este rușine pentru lupta reînnoită a cuiva pentru fotoliu după ce am plecat din funcție, care duce sigur la dezbinarea colectivului și la prevalarea intereselor unora care au prefăcut Institutul în SRL. INN a beneficiat în ultimii ani de echipamente foarte moderne, dar și introducerea spitalului în proiectul de eficiență energetică care îi va schimba clădirile și condițiile fundamental. Sper să rămâneți uniți, de partea adevărului și a omului integru care este dedicat instituției, colectivului, pacienților și nu intereselor personale sau de grup”, a mai spus Nemerenco.

Vladimir Dolghi: „Îmi rezerv dreptul de a recurge la toate căile legale disponibile pentru apărarea onoarei”

Marți, 31 martie, Vladimir Dolghi, directorul INN „Diomid Gherman” din Chișinău, a publicat un comunicat în care vine cu mai multe precizări, dar și cere scuze publice „pentru toate informațiile publice incorecte, false și denigratoare lansate în adresa mea că nu dețin competențele necesare pentru a ocupa această funcție și nu dețin studiile medicale corespunzătoare”.

În caz contrar, directorul susține că va recurge la toate căile legale disponibile pentru „apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale”.

„(…) După absolvirea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din Chișinău (1994–2000), specialitatea Medicină generală, am continuat formarea profesională medicală în cadrul Instituției de Învățământ Universitar Academia Medico-militară „S. M. Kirov” din Sankt-Petersburg, Federația Rusă. Această instituție este recunoscută pe plan internațional drept una dintre cele mai prestigioase instituții de medicină în profilul său, în special în domeniul neurochirurgiei, și este frecventată de medici din întreaga lume pentru studii postuniversitare de excelență, iar statutul de student/rezident/doctorand/lector/medic specialist nu conferă și nu a conferit grad militar sau similar.

Pe întreg parcursul activității mele la Instituția de Învățământ Universitar Academia Medico-militară „S. M. Kirov”, nu am deținut grad militar, nu am fost încadrat în structuri militare și nu am desfășurat activitate militară de niciun fel. Activitatea mea a constat exclusiv în practicarea medicinei în neurochirurgie, predarea neurochirurgiei și cercetarea științifică în domeniul de specialitate.

Ca mulți cetățeni ai R. Moldova care au plecat în străinătate pentru studii și perfecționare profesională, am făcut parte din diaspora moldovenească din Federația Rusă. Am ales să îmi desfășor studiile postuniversitare la una dintre cele mai recunoscute instituții din lume în domeniul neurochirurgiei, cu scopul de a acumula experiență și competențe medicale de excelență.

După încheierea formării și mulți ani de practică medicală în neurochirurgie, m-am întors în Republica Moldova, unde mi-am continuat activitatea profesională ca neurochirurg și cadru didactic la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” și la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, unde am ocupat succesiv funcțiile de neurochirurg consultant, șef Bloc operații și director interimar.

Concursul public pentru funcția de director al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost organizat de Ministerul Sănătății în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2 1 ) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995 și ale Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/01.09.2016.

Am participat la concurs alături de un alt candidat. Am obținut punctajul cel mai mare la ambele etape ale concursului: i) prezentarea proiectului planului strategic de dezvoltare a instituției (8,90 din 10); și ii) etapa interviului (9,45 din 10), acumulând un punctaj total de 18,35, față de 15,40 obținut de celălalt candidat.

Vreau să atenționez că în comparație cu contracandidatul meu la concurs pentru această funcție care deține studii de rezidențiat în chirurgie generală, eu dețin studii de specialitate în neurochirurgie. Comisia de concurs a inclus experți din cadrul Ministerului Sănătății, CNAM, organizații sindicale de profil, mediul academic și colectivul de muncă al instituției. Procedura a fost transparentă, documentată și desfășurată cu respectarea tuturor garanțiilor procedurale. Dețin toate calificările necesare pentru această funcție: studii superioare medicale, specializare în neurochirurgie (profilul exact al instituției), peste 20 de ani de experiență clinică și didactică, competențe manageriale demonstrate prin exercitarea anterioară a funcției de director interimar, precum și o vastă formare profesională continuă la cursuri internaționale în Finlanda, Germania, Italia, Danemarca, Spania, România, Republica Cehă și alte țări. Consider că motivul real al acestor acțiuni se datorează punctelor de vedere divergente pe care le am față de unii colegi în ceea ce privește disciplina de muncă, organizarea și calitatea actului medical în cadrul Institutului (…).

Prin prezentul comunicat, solicit în mod public persoanelor care au lansat aceste afirmații false:

1. Să dezmintă public și necondiționat afirmația că Dolghi Vladimir ar fi desfășurat activitate militară sau similară în Federația Rusă;

2. Să înceteze imediat răspândirea informațiilor false și defăimătoare la adresa subsemnatului și indirect a familiei sale;

3. Să prezinte scuze publice pentru toate informațiile publice incorecte, false și denigratoare lansate în adresa mea că nu dețin competențele neceare pentru a ocupa această funcție și nu dețin studiile medicale corespunzătoare.

4. Să difuzeze mesajul prin care prezintă scuze publice pe toate sursele de informare unde au fost lansate acuzațiile denigratoare.

În cazul în care aceste solicitări nu vor fi onorate, îmi rezerv dreptul de a recurge la toate căile legale disponibile pentru apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, inclusiv prin inițierea acțiunilor în instanța de judecată pentru calomnie și defăimare, conform legislației în vigoare a R. Moldova”, a spus Dolghi într-un comunicat.

Victoria Belous: „Diferența dintre un medic care salvează vieți și cineva care răspândește minciuni nu este doar una de profesie”

Pe 26 martie, deputata PAS, Victoria Belous, a publicat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video în care îi solicită lui Vasile Costiuc să-și ceară scuze publice și să „dezmintă minciunile aruncate în spațiul public”. Belous a confirmat că Vladimir Dolghi este fratele său, însă susține că funcția pe care o deține nu are nicio legătură cu promovarea acestuia la conducerea Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”.

„Despre valori pentru nonvalori. Îi cer lui Vasile Costiuc să vină cu scuze publice și să dezmintă minciunile aruncate în spațiul public. Diferența dintre un medic care salvează vieți și cineva care răspândește minciuni nu este doar una de profesie. Este o prăpastie de valoare, caracter și responsabilitate. Sănătate tuturor și respect pentru cei care aleg să salveze vieți, nu să le murdărească (…).

„(…) Asemenea lucruri nu le face oricine și cu siguranță nu le face cineva doar pentru că are relații sau nume, sau sora lui este într-o anumită funcție. Neurochirurg nu devii peste noapte, nu devii pentru că ai soră, indiferent de funcția pe care o are, dar devii prin ani de sacrificii, studii, nopți nedormite și responsabilitate de a ține viața unui om în mâini (…)”, a subliniat deputata.

Cine este medicul Vladimir Dolghi

Pe 27 decembrie 2023, Vladimir Dolghi a preluat responsabilitățile de conducere ale IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, fiind numit în funcția de director interimar, în urma unui ordin semnat de fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco. Dolghi a fost prezentat atunci colectivului instituției de către Nemerenco.

Sursa foto: inn.md

Conform unui comunicat emis la acea vreme de instituție, Vladimir Dolghi are o carieră în domeniul sănătății, având în spate o experiență de peste 20 de ani în calitate de neurochirurg și conferențiar la Academia medico-militară S.M. Kirov din Sankt Petersburg. Este specialist în efectuarea intervențiilor neurochirurgicale în cazul traumatismelor și patologiilor neurochirurgicale.

Dolghi a studiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în perioada 1 septembrie 1994 – 30 iulie 2000. Ulterior, și-a continuat formarea postuniversitară, parcurgând internatura în chirurgie, ordinatura clinică în neurochirurgie și aspirantura în același domeniu, inclusiv la Academia Medico-Militară „S.M. Kirov” din Sankt Petersburg, Rusia, în intervalul 1 septembrie 2000 – 21 septembrie 2007.