„O săptămână va fi suficientă” – Zelenski îi transmite un ultimatum lui Lukașenko cu privire la echipamentul de ghidare cu drone

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat pe 19 iunie Belarusul că facilitează atacurile rusești cu drone asupra Ucrainei și a avertizat că Minskul are la dispoziție o săptămână pentru a elimina echipamentele de comunicații care ar fi ajutat la ghidarea atacurilor de pe teritoriul belarus, altfel Ucraina va lua măsuri singură, potrivit Kyiv Independent.

Vorbind la o conferință de presă la Kiev, Zelenski și-a asprit criticile la adresa președintelui belarus Alexandr Lukașenko, argumentând că, în ciuda afirmațiilor repetate că Belarusul nu vrea să fie atras în război, regimul continuă să sprijine campania militară a Rusiei.

„Când Lukașenko spune că nu vrea să fie implicat în război, ar trebui să fie sincer, cel puțin cu propriul popor. Nu doar el ar putea fi atras în război – întreaga sa țară ar putea fi trasă în el de Rusia”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că Rusia a folosit teritoriul belarus încă din primele zile ale invaziei la scară largă, amintind că rachetele lansate din Belarus au lovit ținte din interiorul Ucrainei. Zelenski a făcut referire și la conversații anterioare cu Lukașenko, spunând că liderul belarus a încercat să se distanțeze de aceste atacuri, susținând că au fost efectuate exclusiv de forțele rusești.

Zelenski a spus că nu acceptă această explicație.

Avertismentul s-a concentrat pe ceea ce Zelenski a descris ca fiind sisteme de releu montate pe turnuri de comunicații în două regiuni belaruse de la granița cu Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean, echipamentul este folosit pentru a ajuta la coordonarea atacurilor rusești cu drone împotriva zonelor civile, mai degrabă decât împotriva pozițiilor active din linia frontului.

„Există sisteme de releu pe acele turnuri”, a spus el. „Le poate îndepărta. Dacă cu adevărat nu vrea să facă parte din război, să îndepărteze acel echipament și să îl oprească.”

Zelenski a spus că funcționarea continuă a sistemelor contribuie la victimele civile zilnice din Ucraina. El a adăugat că o săptămână ar fi suficientă pentru ca autoritățile belaruse să demonteze echipamentul.

„În fiecare zi, civilii noștri mor din cauza asta. Dacă el nu îl oprește, noi o vom face”, a spus el.

Aceste remarci reprezintă unul dintre cele mai directe avertismente publice ale Kievului la adresa Minskului de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022. Deși forțele belaruse nu au intrat oficial în război, Belarus a permis Rusiei să utilizeze teritoriul său pentru operațiuni militare și logistică, inclusiv în timpul asaltului inițial asupra Kievului.

Zelenski a acuzat, de asemenea, Belarusul că joacă un rol semnificativ în furnizarea de combustibil utilizat de forțele ruse. El a susținut că Belarusul ar putea reduce exporturile care, în cele din urmă, susțin operațiunile militare ale Moscovei.

La începutul acestei săptămâni, Zelenski a declarat că Rusia continuă să caute modalități de a atrage Belarusul mai adânc în conflict, posibil ca parte a unor eforturi mai ample de a pune presiune pe flancul estic al NATO.

Pe 16 iunie, Lukașenko a declarat că Belarusul nu reprezintă o amenințare militară pentru Ucraina și și-a cerut scuze lui Zelenski pentru remarcile dure anterioare, potrivit unui interviu acordat Al Arabiya.

Lukașenko a declarat că comentariile sale au fost un răspuns la ceea ce a descris ca fiind amenințări din partea Ucrainei, inclusiv declarații conform cărora Kievul a identificat sute de potențiale ținte în Belarus și știa unde se află.

„Dacă Volodimir s-a simțit ofensat, îmi cer scuze față de el pentru aceste cuvinte”, a spus Lukașenko, adăugând că s-ar putea să fi vorbit prea dur, având în vedere războiul continuu al „Ucrainei împotriva Rusiei”.