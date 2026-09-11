Victimele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, comemorate la Chișinău. Sandu: „Teroarea și totalitarismul pot curma vieți, dar nu pot învinge voința liber exprimată a oamenilor”

Președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și președintele Parlamentului Igor Grosu au comemorat, la Ambasada SUA de la Chișinău, victimele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, afirmându-și solidaritatea cu Statele Unite ale Americii.

La 25 de ani de la tragedie, șefa statului a subliniat că atacurile de la 11 septembrie au vizat nu doar Statele Unite, ci și principiile pe care sunt construite societățile libere: demnitatea umană, libertatea și dreptul fiecărui om de a gândi, de a se exprima, de a crede și de a alege.

„Reafirmăm o convingere simplă, care ne unește națiunile: teroarea și totalitarismul pot curma vieți, dar nu pot învinge voința liber exprimată a oamenilor. (…) Terorismul, extremismul și autoritarismul iau forme diferite. Dar toate au în comun convingerea că frica și forța pot învinge libertatea umană. 11 septembrie ne-a arătat altceva. Ne-a arătat un curaj extraordinar în fața terorii. Ne-a arătat puterea solidarității. Și ne-a amintit că societățile libere sunt cele mai puternice atunci când sunt unite”, a declarat Maia Sandu la ceremonia de comemorare organizată de Ambasada SUA la Chișinău.

Maia Sandu a amintit că, de la redobândirea independenței, R. Moldova „construiește un stat bazat pe voința liber exprimată a cetățenilor” și că țara noastră a ales să facă parte din comunitatea națiunilor „care așază demnitatea umană la temelia societății”, iar Statele Unite „au fost un prieten și un partener important al R. Moldova pe acest drum”.

Într-un mesaj de pe Facebook, premierul Vasile Tofan, a numit ziua de 11 septembrie una dintre zilele „pe care nu le uiți”: „Cred că aproape fiecare dintre noi își amintește unde era și ce făcea când a aflat despre atacurile din 11 septembrie 2001, șocul acelei zile a fost resimțit în întreaga lume”.

Acesta a menționatcă printre victime s-a numărat și Arkady Zaltsman, arhitect originar din Chișinău, care a contribuit la proiectarea unor clădiri importante ale capitalei și care și-a continuat cariera în Statele Unite. În dimineața de 11 septembrie acesta se afla în Turnul de Sud al World Trade Center.

„Mai târziu am avut șansa să trăiesc și să studiez în Statele Unite și am văzut cât de profund a rămas această zi în memoria americanilor. Este important să ne amintim și astăzi. Mai ales într-o lume în care atacurile asupra civililor și teroarea sunt din nou folosite ca instrumente de război”, a punctat Tofan.

Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că ziua de 11 septembrie 2001 este o zi care a rămas în memoria întregii lumi, și chiar și după 25 de ani, „pentru mii de familii și întreaga lume durerea a rămas”.

„Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva km de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea, este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date, ele trebuie apărate zi de zi. În această zi cu semnificaţie tristă, suntem alături de poporul american”, a scris acesta pe Facebook.

Pe 11 septembrie 2001,patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Atacurile s-au soldat cu aproximativ 3000 de morți și peste 25000 de răniți.