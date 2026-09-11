Mai multe pagini web guvernamentale, afectate de un atac cibernetic

Unele resurse web guvernamentale sunt afectate de un atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), informează Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) vineri, 11 septembrie. Instituția a precizat că sunt luate măsuri pentru diminuarea impactului.

Potrivit STISC, atacul poate cauza dificultăți sau indisponibilitate temporară la accesarea acestora.