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Mai multe pagini web guvernamentale, afectate de un atac cibernetic
Unele resurse web guvernamentale sunt afectate de un atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), informează Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) vineri, 11 septembrie. Instituția a precizat că sunt luate măsuri pentru diminuarea impactului.
Potrivit STISC, atacul poate cauza dificultăți sau indisponibilitate temporară la accesarea acestora.
„Echipele tehnice ale STISC întreprind măsurile necesare pentru diminuarea impactului atacului și restabilirea funcționării normale a resurselor afectate”, a dat asigurări Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.