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Mai multe pagini web guvernamentale, afectate de un atac cibernetic

Foto: DW

Unele resurse web guvernamentale sunt afectate de un atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), informează Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) vineri, 11 septembrie. Instituția a precizat că sunt luate măsuri pentru diminuarea impactului.

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Potrivit STISC, atacul poate cauza dificultăți sau indisponibilitate temporară la accesarea acestora.

„Echipele tehnice ale STISC întreprind măsurile necesare pentru diminuarea impactului atacului și restabilirea funcționării normale a resurselor afectate”, a dat asigurări Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

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