Locuitorii din Coșnița sunt așteptați în iunie la referendumul local privind schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității
Desfășurarea referendumului local în comuna Coșnița, raionul Dubăsari, la inițiativa Consiliului comunal al localității, va avea loc la data de 21 iunie 2026, a stabilit Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței de miercuri, 8 aprilie.
Referendumul local a fost inițiat în vederea consultării cetățenilor asupra subiectului ce vizează schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității. În acest sens, Consiliul comunal Coșnița a formulat următoarea întrebare ce va fi supusă votului:
„Susțineți interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale pe o distanță mai mică de 1 km de la hotarul intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea?”.
Opțiunile de răspuns ale cetățenilor vor fi: „DA” și „NU”.
Comisia a constatat că procedura de inițiere și organizare a referendumului local a fost realizată cu respectarea cadrului normativ în vigoare, fiind întrunite condițiile legale necesare pentru desfășurarea acestuia.