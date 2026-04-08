Trump spune că SUA vor colabora îndeaproape cu Iranul și vor discuta despre sancțiuni

Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, iar cele două țări discută despre o ameliorare a tarifelor și a sancțiunilor, a declarat miercuri, 8 aprilie, președintele american Donald Trump, în urma anunțării unui armistițiu de două săptămâni, potrivit Reuters.

Donald Trump s-a retras din pragul amenințării cu un atac total asupra Iranului marți seară, 7 aprilie, cu două ore înainte de termenul limită pe care îl stabilise Teheranului pentru a deschide Strâmtoarea Hormuz, aflată sub blocaj.

El a declarat pe rețelele de socializare că multe dintre cele 15 puncte din planul american propus Iranului au fost convenite, dar nu a oferit detalii.

„Discutăm și vom discuta despre o ameliorare a tarifelor și a sancțiunilor cu Iranul”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

În ciuda comentariilor sale exuberante și a ușurării de pe străzile Iranului și de pe piețele financiare globale cu privire la armistițiu, principalele dezacorduri dintre Washington și Teheran rămân nerezolvate, iar cele două părți se țin de cererile contradictorii pentru un potențial acord de pace.

Trump a mai declarat miercuri că orice țară care furnizează arme Iranului se va confrunta imediat cu o taxă de 50% pentru orice bunuri exportate către SUA.

Atât Beijingul, cât și Moscova au ajutat Iranul să-și construiască capacitatea militară pentru a contracara presiunile SUA și Israelului, furnizând rachete, sisteme de apărare aeriană și tehnologie destinate să consolideze descurajarea, să complice operațiunile SUA și să crească costurile atacurilor. Însă Rusia și China au fost restrânse în sprijinul lor în timpul atacurilor SUA-Israel asupra Iranului.

Trump i-a lăudat miercuri pe actualii lideri ai Iranului, după ce atacurile americane și israeliene au ucis mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. El a fost înlocuit în funcția de lider suprem de fiul său, Mojtaba Khamenei.

„Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, care, după cum am stabilit, a trecut printr-o schimbare de regim foarte productivă. Nu va exista nicio îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și vor îndepărta tot «praful» nuclear (bombardiere B-2) adânc îngropat”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Războiul purtat de SUA și Israel nu a privat încă Iranul nici de stocul său de uraniu puternic îmbogățit, aproape de calitate militară, nici de capacitatea sa de a-și lovi vecinii cu rachete și drone.