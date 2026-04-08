Maia Sandu, în vizită în Irlanda, unde a fost semnat acordul de recunoaștere a permiselor de conducere. „Irlanda a sprijinit Moldova în criza energetică și în contextul războiului Rusia împotriva ucrainenilor”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, se află astăzi, 8 aprilie, într-o vizită oficială în Irlanda. Șefa statului a ținut o conferință de presă cu prim-ministrul irlandez, Michael Martin, unde a anunțat despre semnarea un acord privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere.

Vizia președintei a venit în contextul în care Irlanda va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 iulie.

Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a precizat că prin acordul cu Irlanda, „procesul de preschimbare va fi simplificat și rapid, fără examene suplimentare sau proceduri complicate”. Moldova a semnat acorduri similare cu Letonia, Spania, Grecia, Israel, Turcia, Albania și Lituania.