Maia Sandu, în vizită în Irlanda, unde a fost semnat acordul de recunoaștere a permiselor de conducere. „Irlanda a sprijinit Moldova în criza energetică și în contextul războiului Rusia împotriva ucrainenilor”
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, se află astăzi, 8 aprilie, într-o vizită oficială în Irlanda. Șefa statului a ținut o conferință de presă cu prim-ministrul irlandez, Michael Martin, unde a anunțat despre semnarea un acord privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere.
Vizia președintei a venit în contextul în care Irlanda va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 iulie.
Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a precizat că prin acordul cu Irlanda, „procesul de preschimbare va fi simplificat și rapid, fără examene suplimentare sau proceduri complicate”. Moldova a semnat acorduri similare cu Letonia, Spania, Grecia, Israel, Turcia, Albania și Lituania.
„Țările noastre par îndepărtate pe hartă, dar suntem mai apropiați decât ar sugera distanța. Peste 30 de mii de moldoveni trăiesc și muncesc în Irlanda, contribuind la economia dumneavoastră, întemeind familii aici și rămânând printre cei mai dedicați susținători ai viitorului democratic al Moldovei, acasă. Irlanda a fost alături de Moldova în acești ani dificili — în timpul crizei energetice, sub presiunea războiului purtat de Rusia împotriva vecinilor noștri din Ucraina. Irlanda nu a întors privirea. Cu doar câteva zile în urmă, ați anunțat un nou sprijin pentru Moldova în vederea gestionării provocărilor legate de războiul din Ucraina. Vă mulțumesc”, a declarat Maia Sandu la conferința de presă cu premierul Irlandei.