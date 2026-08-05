Livrările de sisteme de apărare aeriană către Ucraina au scăzut cu două treimi. Zelenksi: „Partenerii noștri au rachetele”

Livrările de rachete de apărare aeriană din partea aliaților Ucrainei au scăzut cu două treimi în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 5 august, în urma unei întâlniri cu înalți oficiali militari, conform Kyiv Independent.

Declarația a venit după un atac rusesc din 5 august, în timpul căruia forțele ucrainene nu au reușit să intercepteze niciuna dintre cele 24 de rachete balistice sau cele patru rachete antinavă Zircon lansate asupra țării, potrivit raportului zilnic al Forțelor Aeriene.

Cu câteva zile mai devreme, Ucraina a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice din 1 august, invocând lipsa de rachete de apărare aeriană, în special Patriot, fabricate în SUA.

„Partenerii noștri au rachetele. Este important ca deciziile politice necesare privind aprovizionarea și accelerarea proceselor de producție să fie luate în cele din urmă – inclusiv decizii privind localizarea în Ucraina”, a declarat Zelenski pe X

Deși deficitul de rachete interceptoare rămâne o preocupare majoră, un oficial ucrainean de rang înalt, familiarizat cu situația, a declarat pentru Kyiv Independent că acestea nu au fost factorul decisiv în spatele eșecului forțelor ucrainene de a intercepta rachete în timpul atacului din 5 august.

Potrivit sursei, Rusia a efectuat o operațiune de recunoaștere extrem de eficientă cu drone pe tot parcursul zilei dinaintea atacului și apoi a lansat simultan un număr mare de rachete balistice, apropiindu-se din mai multe direcții simultan. Interceptarea tuturor acestora ar fi fost practic imposibilă chiar dacă Ucraina ar fi deținut mai multe rachete interceptoare, a adăugat sursa.

Pe măsură ce Rusia continuă să crească numărul de atacuri cu rachete balistice asupra Ucrainei, Kievul caută modalități de a-și consolida apărarea. Zelenski a apelat la președintele american Donald Trump pentru o licență de a produce rachete de apărare aeriană Patriot pe plan intern, în timp ce Casa Albă a declarat că nu a luat încă o decizie finală cu privire la cerere.