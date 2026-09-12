LIVE TEXT Zelenski, gata să meargă la summitul G20 dacă Putin va fi prezent: „Trebuie să ne întâlnim, să vorbim și să luăm decizii”. Război în Ucraina, ziua 1662.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că este pregătit să participe la summitul liderilor G20, programat în decembrie la Miami, în Statele Unite, dacă la reuniune va fi prezent și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Deutsche Welle, realizat pe 11 septembrie, la o bază militară canadiană din North Bay, transmite ua.news.

„Trebuie să ne întâlnim, să vorbim și să luăm decizii”, a spus Zelenski, potrivit Deutsche Welle.

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin nu s-au mai întâlnit față în față de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Kremlinul nu a anunțat deocamdată dacă Putin intenționează să participe la summitul de la Miami. Liderul rus nu a mai participat personal la reuniunile G20 din 2019.