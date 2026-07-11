LIVE TEXT Zelenski, despre atacul nocturn: Majoritatea țintelor au fost doborâte, dar nu și rachetele balistice. Război în Ucraina, ziua 1599

UPDATE 13:55 „Pe parcursul nopții, Rusia a lansat peste 120 de drone și 12 rachete, jumătate dintre ele balistice. Apărătorii noștri au reușit să doboare majoritatea țintelor – dar nu și pe cele balistice”, a scris Zelenski, cu referire la atacul din noaptea de sâmbătă, 11 iulie 2026, în urma căruia un băait de 11 ani și-a pierdut viața, iar alte 10 persoane au avut de suferit răni.

„Infrastructura civilă a fost afectată chiar înainte de emiterea alertei de raid aerian. Echipele de urgență lucrează la locurile atacurilor – clădiri de apartamente, birouri și un seminar teologic au fost avariate în capitală”, a subliniat președintele.

În plus, se depun eforturi pentru a aborda urmările bombardamentelor din regiunile Odesa, Sumy, Harkov și Cernihiv.

„Ne așteptăm ca partenerii noștri să își respecte promisiunile privind pachetele de sprijin convenite la Summitul NATO pentru a ajuta la protejarea cetățenilor noștri. Trebuie să acționăm cât mai rapid posibil în ceea ce privește acordurile de licențiere pentru rachetele Patriots și proiectul european comun de apărare antibalistică. În prezent, prioritatea principală pentru toate instituțiile noastre este de a realiza acest lucru”, a adăugat Zelenski.

UPDATE 08:35 Mai multe persoane au fost rănite după ce Federația Rusă a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului la începutul zilei de 11 iulie, potrivit The Kiev Independent.

Printre răniți se numără un băiat de 11 ani. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că patru dintre răniți au fost spitalizați, în timp ce ceilalți au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Atacul a avut loc la două zile după ce Rusia a lansat drone și rachete balistice asupra Kievului pe 8 iulie , ucigând patru persoane și rănind alte 15. Rusia a atacat capitala în repetate rânduri în ultimele săptămâni, inclusiv pe 2 iulie și 6 iulie , ucigând și rănind zeci de persoane.