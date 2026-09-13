LIVE TEXT Un atac cu drone a lovit un centru industrial din Tatarstanul rus, raportându-se victime. Război în Ucraina, ziua 1663

UPDATE 09:15 Un atac cu drone, în noaptea de 13 septembrie, a declanșat un incendiu la o instalație industrială din Nijnekamsk, un important centru de rafinare a petrolului și petrochimie din Republica Tatarstan din Rusia, au declarat autoritățile ruse, conform Kyiv Independent.

Două persoane au fost ucise și 12 rănite, au declarat autoritățile regionale. Kyiv Independent nu a putut verifica cifrele.

Locuitorii locali au raportat că au auzit drone zburând deasupra orașului, urmate de o serie de explozii, potrivit presei independente ruse și monitorizării canalelor Telegram. Martorii au raportat, de asemenea, că sistemele de apărare aeriană rusești operează în apropierea zonei industriale a orașului.

Autoritățile ruse nu au identificat imediat instalația lovită și nici nu au dezvăluit amploarea pagubelor.

Autoritatea aeronautică rusă a impus temporar restricții de zbor pe aeroporturile din Nijnekamsk, Kazan și Bugulma peste noapte, invocând preocupări legate de siguranța zborurilor.

Nijnekamsk găzduiește mai multe instalații importante de rafinare a petrolului și petrochimie rusească, inclusiv rafinăriile TANECO și TAIF-NK și uzina petrochimică Nijnekamskneftekhim.

TANECO, parte a companiei petroliere ruse Tatneft, procesează anual peste 16 milioane de tone metrice de petrol și produce benzină, motorină, kerosen pentru aviație, combustibil marin și alte produse petroliere. Autoritățile din Tatarstan au declarat că rafinăria a procesat 16,2 milioane de tone metrice de petrol în 2022.

TAIF-NK, aflată în apropiere, operează o rafinărie cu o capacitate de a procesa anual aproximativ 7,3 milioane de tone metrice de țiței, precum și instalații separate pentru procesarea condensatului de gaz. Produsele sale includ benzină, motorină și combustibil pentru avioane.