LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu aproape 140 de drone, 114 au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Război în Ucraina, ziua 1686

UPDATE 8:20 În noaptea de 6 octombrie, începând cu ora 18:00 pe 5 octombrie, forțele ruse au atacat cu 137 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, „Bandarol”/„Dan-T”, precum și cu drone-imitație de tip „Parodie”.

Dronele au fost lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, din teritoriile ocupate temporar din regiunile Donețk și Crimeea, din zona Hvardiiiske, precum și din apele Mării Azov.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau a suprimat 114 drone, de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 17 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte sau ale fragmentelor acestora în alte 4 locații.