LIVE TEXT O dronă rusească a lovit o clădire înaltă din Zaporijjea, provocând victime și incendii în apartamente. Război în Ucraina, ziua 1685

UPDATE 22:10 Două persoane ar fi rănite după ce o dronă a lovit un bloc de apartamente din Zaporijjea. De asemenea, există persoane blocate la unul dintre etajele clădirii, a informat pe Telegram, Mîkhailo Semikin, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Zaporijjea.

„Rusia a lovit o clădire rezidențială din Zaporijjea. A izbucnit un incendiu”, a scris el.

Rapoartele preliminare indică faptul că ar putea exista răniți.

În oraș a fost declarată alertă de raid aerian din cauza amenințării reprezentate de drone.

Potrivit unui corespondent Ukrinform, cel puțin un apartament este în flăcări în cartierul Kosmichny.

„Două persoane au fost rănite în urma unui atac inamic asupra unei clădiri rezidențiale din Zaporijjea. Un bărbat a fost dus la spital. O femeie a primit îngrijiri medicale la fața locului”, a scris ulterior Semikin pe Telegram.

Potrivit guvernatorului regional, există rapoarte despre persoane blocate la etajul cinci. Serviciile de urgență sunt la fața locului.

UPDATE 21:30 La Harkiv, salvatorii au găsit sub dărâmăturile unei clădiri de producție distruse fragmente din corpul unei alte persoane decedate.

În prezent, continuă lucrările pentru înlăturarea consecințelor atacurilor aeriene lansate de forțele ruse în raionul Slobidskîi.

Salvatorii lichidează incendiile, demontează dărâmăturile și desfășoară operațiuni de căutare și salvare.

În total, în urma atacului au murit șase persoane, iar alte 59 au fost rănite, inclusiv trei copii.

UPDATE 20:00 Pe parcursul zilei, trupele rusești au lansat aproape 50 de atacuri cu drone și artilerie asupra a trei districte din regiunea Dnipropetrovsk. Un bărbat a fost ucis, iar altul rănit, a relatat acest lucru pe Telegram, Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk.

În Nikopol, au fost vizate comunitățile Nikopol, Marhanets, Pokrovsk, Chervonohryhorivsk și Mozolevsk. Clădiri de apartamente, case private și mașini au fost avariate. Un bărbat a fost ucis. Un alt bărbat, în vârstă de 37 de ani, a fost rănit și va primi tratament ambulatoriu.

În Kamianske, inamicul a vizat comunitatea Vilnohirsk. Utilajele agricole au fost avariate.

În Sînelnîkivskîi, comunitatea Pokrovsk a fost afectată. O locuință privată a luat foc.

UPDATE 18:30 În Harkiv: cinci persoane au murit, iar peste 50 au fost rănite în urma unui atac aerian rusesc.

Astăzi, în timpul zilei, Rusia a lansat atacuri cu bombe aeriene ghidate asupra raionului Slobidskyi din orașul Harkiv.

Au fost înregistrate lovituri asupra unor întreprinderi civile și în apropierea unui bloc de locuințe. Au izbucnit două incendii de proporții, au fost cuprinse de flăcări clădiri cu destinație de depozit și de producție.

În zona rezidențială au fost avariate blocuri de locuințe și automobile.

Două persoane au fost salvate de sub dărâmături. În timpul operațiunilor de căutare și salvare, salvatorii au scos de sub ruine corpurile neînsuflețite a două persoane.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au oferit sprijin oamenilor afectați.

UPDATE 16:35 Forțele rusești au efectuat trei atacuri aeriene asupra comunității Sloveansk, ucigând o persoană și rănind alte trei. Unul dintre răniți era un copil. Vadim Leah, șeful Administrației Militare Sloveansk, a relatat acest lucru pe Facebook, potrivit Ukrinform.

„Astăzi, armata rusă a efectuat trei atacuri aeriene asupra comunității Sloveansk. Două au vizat partea centrală, iar una a lovit satul Sukhanivka. În prezent, se știe că trei persoane au fost rănite. Una dintre ele este un băiat de 13 ani. O femeie a fost ucisă”, a scris Vadim Leah.

Atacurile aeriene au avariat cel puțin patru clădiri de apartamente, 50 de locuințe private și vehicule. Vadim Leah a reiterat că evacuarea este în desfășurare, în special pentru familiile cu copii.

„Nu este nevoie să așteptați până când se anunță evacuarea obligatorie în tot orașul. Ar trebui să plecați acum!”, a subliniat șeful administrației militare.

UPDATE 14:15 În regiunea Donețk, un atac cu drone rusești asupra orașului Kramatorsk a provocat incendiul la 14 mașini. Pompierii au stins incendiul, conform Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În plus, o dronă FPV rusească a lovit o clădire administrativă, provocând un incendiu la acoperișul unei suprafețe de 700 de metri pătrați. Salvatorii au localizat incendiul, dar din cauza amenințării cu bombardamente repetate, lucrările de stingere a incendiilor au fost suspendate.

De asemenea, 4 clădiri rezidențiale private au fost avariate din cauza atacurilor rusești.

„Un garaj și o clădire rezidențială cu 9 etaje au luat foc. Salvatorii au localizat incendiul în casă, dar din cauza amenințării cu bombardamente repetate, lucrările au fost suspendate”, comunică salvatorii.

UPDATE 12:15 Începând cu dimineața zilei de 5 octombrie, atacurile rusești au lăsat fără curent electric un număr suplimentar de consumatori în șase regiuni. Potrivit Ukrinform, Compania Națională de Electricitate „Ukrenergo” a relatat acest lucru pe Facebook.

„Armata rusă continuă să efectueze atacuri asupra infrastructurii energetice civile a Ucrainei. Ca urmare a bombardamentelor, începând de astăzi dimineață, au loc noi pene de curent în regiunile Donețk, Harkiv, Sumî, Poltava, Odesa și Herson. Acolo unde condițiile actuale de securitate permit, lucrările de reparații de urgență au început deja”, se arată în comunicat.

Luni, la ora 09:30, consumul de energie electrică este cu 6,2% mai mare decât în ​​ziua lucrătoare precedentă – vineri, 2 octombrie. Acest lucru se datorează vremii înnorate din unele regiuni, ceea ce reduce eficiența centralelor solare rezidențiale.

Ukrenergo recomandă mutarea consumului maxim de energie în perioada în care centralele solare industriale funcționează cel mai eficient – între orele 10:00 și 16:00. În același timp, între orele 17:00 până la ora 22:00, oficialii din domeniul energiei îndeamnă locuitorii să nu pornească simultan mai multe aparate electrice de mare putere.

UPDATE 10:30 Noaptea, dronele rusești au atacat din nou regiunea Sumî, conform datelor oferite de Serviciul pentru Urgențe al Ucrainei.

„O clădire nerezidențială a luat foc în comunitatea Krolevets. A existat riscul extinderii incendiului. O locuință privată a fost avariată în comunitatea Putîvl. A izbucnit un incendiu de amploare”, au comunicat serviciile.

Toate sursele de incendiu au fost eliminate, iar persoane rănite nu au fost raportate.

UPDATE 08:40 Un incendiu de amploare a izbucnit în regiunea Odesa din cauza unui atac rusesc, informează Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei în dimineața de 5 octombrie.

„Infrastructura industrială a fost avariată. Pompierii au lucrat în condiții extrem de dificile: temperaturi ridicate și semnale repetate de alarmă aeriană. Specialiștii în protecție împotriva radiațiilor, substanțelor chimice și biologice (RCBZ) din cadrul Serviciului de Urgență de Stat Odesa au efectuat o inspecție a teritoriului. Conform rezultatelor măsurătorilor, nu au fost găsite substanțe periculoase, fondul radiațiilor este normal”, potrivit salvatorilor.

Într-un alt district al regiunii, casele de vacanță au luat foc în urma impactului.

Toate incendiile au fost stinse.

„Din fericire, nu există decese sau răniți”, se mai arată în comunicat.

Peste 90 de pompieri din cadrul Serviciului de Urgență de Stat și al Asociației Pompierilor Voluntari din Ucraina au fost implicați în eliminarea consecințelor.