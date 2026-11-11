LIVE TEXT Ucraina a arestat primul prizonier de război indonezian, în timp ce Rusia intensifică recrutarea străină. Război în Ucraina, ziua 1722

UPDATE 22:20 Ucraina a arestat primul său prizonier de război indonezian, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care ar fi fost păcălit să se alăture armatei ruse și trimis să lupte în regiunea Zaporijjea, a relatat pe 10 noiembrie proiectul guvernamental ucrainean „I Want to Live”, scrie The Kyiv Independent.

Bărbatul, identificat drept Sukamto Ayok din orașul Blitar de pe insula Java din Indonezia, a primit promisiuni de lucrări de construcții civile în Rusia de către un fost coleg de clasă în mai 2026, potrivit proiectului.

Ayok a sosit la Moscova pe 22 iulie, unde a semnat ceea ce credea că este un contract de construcție pe un an. În realitate, semnase un acord cu Ministerul Apărării din Rusia și fusese repartizat la Brigada 39 de Pușcași Motorizați Separați a Rusiei, se arată în proiect.

Se pare că a descoperit că fusese înrolat în armată pe 30 iulie, în timp ce era transportat la Donețk. Ayok și un alt cetățean indonezian au încercat să evadeze, dar au fost reținuți, după care personalul rus i-ar fi tatuat cu forța un număr de identificare pe piept.

Conform proiectului, Ayok nu a primit nicio pregătire militară înainte de a fi trimis să participe la un asalt în regiunea Zaporijjea . Unitatea sa a fost atacată cu drone ucrainene, după care a rătăcit timp de câteva zile înainte de a ajunge la pozițiile ucrainene și a fi luat prizonier.

În octombrie, oficialii ucraineni s-au întâlnit cu ambasadorul Indoneziei în Ucraina, Arief Basalamah, și și-au exprimat disponibilitatea de a permite o vizită consulară la Ayok, se arată în proiect.

Contul nu a putut fi verificat independent.

Capturarea raportată are loc pe fondul îngrijorărilor crescânde din Indonezia cu privire la recrutarea cetățenilor săi în forțele armate ale Rusiei.

Proiectul „I Want to Live” a afirmat că Rusia a recrutat cel puțin 292 de cetățeni indonezieni în armata sa. Dintre aceștia, 283 au fost recrutați în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu mai puțin de 10 în cei trei ani precedenți, potrivit publicației The Guardian.

La începutul lunii noiembrie, Jakarta a îndemnat Moscova să împiedice recrutarea indonezienilor în armata sa, în urma morții raportate a unui cetățean indonezian care lupta pentru Rusia.

Poliția indoneziană a raportat, de asemenea , descoperirea unei rețele suspectate de trafic de persoane care promova locuri de muncă civile bine plătite în Rusia prin intermediul rețelelor de socializare și al aplicațiilor de mesagerie, doar pentru ca unii recruți să fie îndrumați în serviciul militar după sosire.

Rusia a recrutat cetățeni străini pentru a-și reface forțele în Ucraina, încercând în același timp să evite mobilizarea în masă pe plan intern. Eforturile de recrutare se extind în Asia, Africa și America Latină, inclusiv India, Nepal, Kenya și Cuba, unii recruți fiind atrași de promisiuni false de angajare civilă.

Proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, înființat în septembrie 2022, ajută soldații ruși și cetățenii străini care servesc în cadrul forțelor militare ruse să se predea forțelor ucrainene.

UPDATE 19:30 Astăzi, în cursul zilei, forțele ruse au atacat din nou cartierul Saltivka din Harkiv. O dronă de atac a lovit carosabilul, provocând un incendiu la un autoturism. Două persoane au murit în interiorul acestuia – șoferul și pasagerul.

De asemenea, au fost sparte geamurile unui bloc de locuințe și au fost avariate mai multe automobile.

Pompierii au intervenit prompt pentru a stinge incendiul și au verificat apartamentele afectate.

La fața locului au intervenit și psihologii Serviciului pentru Situații de Urgență din Ucraina.

UPDATE 16:45 În după-amiaza zilei de 11 noiembrie, trupele ruse au lansat un atac asupra pieței din centrul orașului Cernomorsk, din regiunea Odesa. În urma atacului, 3 persoane și-au pierdut viața, iar altele 11 au fost rănite, potrivit șefului administrației militare regionale din Odesa, Oleg Kipper.

Un om a murit în timpul bombardamentelor, ulterior s-a aflat că alți doi răniți, care fuseseră internați în stare gravă, au decedat la spital.

„Operațiunile de remediere a consecințelor atacului continuă”, a precizat Kiper.

UPDATE 15:35 Trimișii speciali ai președintelui SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, se vor deplasa la Moscova pe 12 noiembrie pentru a discuta cu Vladimir Putin aspectele abordate în cadrul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi. Kushner a făcut anunțul în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

Potrivit acestuia, după vizita în Federația Rusă, ei se vor îndrepta spre Dublin, unde se vor întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Mâine, Steve și cu mine vom pleca la Moscova pentru a ne întâlni cu Putin, a discuta ceea ce s-a discutat astăzi și a încerca să înregistrăm progrese mai mari în privința unor chestiuni pe care le-am abordat, deoarece vedem acolo anumite oportunități și perspective”, a declarat Kushner.

El a menționat că, în cadrul întâlnirii cu Putin, se intenționează abordarea unor chestiuni umanitare, în special clarificarea aspectelor legate de ajutor și eliberarea prizonierilor. În plus, la Moscova vor încerca să afle dacă va fi posibilă implicarea europenilor în formatul negocierilor, fie prin prezența lor la începutul și la sfârșitul ședințelor, fie pe parcursul desfășurării acestora.

UPDATE 12:00 La Abu Dhabi a început a doua zi de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia. În urma discuțiilor, delegația rusă intenționează să facă declarații de presă.

„Începem a doua zi de negocieri. Inițial, într-un format trilateral, împreună cu SUA și Rusia. Ulterior, vom avea o întâlnire separată cu partenerii europeni”, a anunțat șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

UPDATE 11:00 Rusia a atacat Odesa în seara zilei precedente și azi dimineață. O persoană și-a pierdut viața.

„O femeie în vârstă de 70 de ani, rănită în urma atacului, a decedat. Ea a fost internată în stare extrem de gravă, cu multiple leziuni”, a scris pe Telegram șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kipper.

Potrivit lui, Rusia a atacat infrastructura energetică din regiune, ceea ce a dus la întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că a lansat atacuri asupra unor substații electrice din două sate din regiunea Odesa — Mayaki și Usatovo.

UPDATE 08:40 În noaptea de 10 spre 11 noiembrie, portul comercial Ust-Luga din regiunea Leningrad a Federației Ruse a fost atacat de drone, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenco.

Acesta a scris că 150 de drone au fost doborâte deasupra regiunii, iar ținta principală a atacului a fost portul Ust-Luga. În urma atacului cu drone, în port a izbucnit un incendiu. Potrivit guvernatorului, trei angajați au fost răniți.

Terminalul maritim Ust-Luga este unul dintre principalele noduri logistice ale Rusiei din Marea Baltică, care este utilizat în mod activ pentru exportul de resurse energetice cu ajutorul „flotei fantomă”, ocolind sancțiunile internaționale, a informat anterior Statul Major General, potrivit hromadske.