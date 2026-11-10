LIVE TEXT Mesajul Ucrainei la discuțiile trilaterale: „O întâlnire între președintele Zelenski și Putin ar putea accelera sfârșitul războiului”. Război în Ucraina, ziua 1721

UPDATE 22:00 Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a subliniat mesajul cheie al Ucrainei în cadrul discuțiilor trilaterale cu Rusia și Statele Unite de la Abu Dhabi. Ministerul de Externe ucrainean a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Mesajul nostru la discuțiile de la Abu Dhabi este foarte simplu: detensionarea și propunerile de încetare a focului prezentate de Ucraina; garanții de securitate; și o întâlnire între președintele Zelenski și Putin, care, din punctul meu de vedere personal, ar putea accelera cu adevărat sfârșitul războiului”, a spus ministrul.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că în prima zi a discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi, Ucraina, Statele Unite și Rusia au discutat despre măsuri umanitare, eliberarea prizonierilor, garanții de securitate și dezescaladarea tensiunilor.

Prima rundă de discuții trilaterale privind încheierea războiului, care implică Ucraina, Statele Unite și Rusia, a avut loc la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pe 10 noiembrie. Discuțiile s-au încheiat pentru ziua respectivă, cu o a doua rundă programată pentru miercuri, 11 noiembrie.

UPDATE 16:57 Rusia pregătește atacuri asupra unor obiective din industria alimentară de pe întreg teritoriul Ucrainei, inclusiv asupra unor întreprinderi deținute de cetățeni ucraineni și străini, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR).

Potrivit sursei citate, forțele ruse planifică să atace depozite și unități de procesare a cerealelor, inclusiv elevatoare și silozuri, fabrici de producere a uleiului de floarea-soarelui și a altor uleiuri vegetale, fabrici de produse lactate, întreprinderi de procesare a cărnii, ferme avicole și alte unități din industria alimentară.

Sursa a declarat că Moscova urmărește să destabilizeze securitatea alimentară a Ucrainei și să provoace prejudicii economice semnificative.

De asemenea, Rusia intenționează să însoțească atacurile de o campanie informațională menită să demoralizeze societatea ucraineană, potrivit sursei.

Atacurile au drept scop reducerea veniturilor în valută ale Ucrainei obținute din exporturile de produse agricole, concomitent cu creșterea ponderii Rusiei pe piața mondială a exporturilor agricole, în special în țările din Africa, Orientul Mijlociu și Asia, a mai declarat sursa.

În ultimele luni, Rusia a vizat în repetate rânduri lanțurile de aprovizionare cu produse alimentare ale Ucrainei. În august, atacurile rusești au lovit centre de distribuție care aparțin unor mari lanțuri de supermarketuri, inclusiv Silpo și Novus, lăsând unele magazine din Kiev cu rafturile goale și provocând penurii de produse de uz cotidian, precum legume, lactate și carne.

UPDATE 13:40 Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că orice garanții de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului ar trebui să fie acceptabile și pentru Rusia, subliniind că astfel de acorduri ar fi esențiale pentru a ajunge la o înțelegere negociată privind încheierea războiului, notează The Kyiv Independent.

„Nu cred că am stabilit încă un plan final concret în această privință sau cum ar urma să arate acesta”, le-a declarat Rubio reporterilor, fiind întrebat dacă Washingtonul ia în considerare acordarea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor oferite în cadrul NATO.

„Cred că au fost discutate mai multe concepte privind modul în care ar putea arăta garanțiile de securitate după încheierea conflictului. Iar motivul pentru care acest subiect continuă să fie în atenția publicului este că, în opinia mea, va fi esențial pentru a putea pune capăt războiului […] să existe certitudinea că Ucraina se va simți în siguranță după război”, a declarat acesta.

„Și, evident, trebuie să fie ceva cu care Rusia să fie de acord, pentru ca aceste garanții să funcționeze”, a adăugat Rubio.

Secretarul de Stat a reiterat că garanțiile de securitate vor fi esențiale pentru ca Kievul să accepte un eventual acord de pace.

Întrebat dacă Statele Unite ar putea oficializa astfel de garanții printr-un tratat, Rubio nu a exclus această posibilitate.

„Adică, este posibil, dar nu știu dacă am discutat deja la un asemenea nivel”, a spus el, menționând dificultățile legate de obținerea aprobării Senatului pentru tratate.

Declarațiile au fost făcute înaintea negocierilor de pace mediate de SUA, programate să se desfășoare la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie. Kremlinul a anunțat că va trimite la negocieri diplomați de rang înalt și oficiali militari.

UPDATE 13:15 Delegațiile ucraineană, rusă și americană au început, pe 10 noiembrie, negocierile trilaterale de pace la Abu Dhabi, după o pauză de nouă luni, a anunțat șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rustem Umerov, notează presa ucraineană.

„Agenda include chestiuni-cheie legate de încetarea ostilităților și de avansarea procesului de pace”, a scris Umerov pe rețelele de socializare, adăugând că delegația acționează în conformitate cu obiectivele stabilite de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuțiile reprezintă prima reuniune trilaterală de acest fel din februarie, când negocierile de la Geneva nu au dus la niciun progres. Noua rundă de discuții are loc în contextul apropierii iernii și al reluării atacurilor Moscovei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

UPDATE 08:30 Pentagonul a informat Ucraina că va putea primi, în viitorul apropiat, armament în valoare de 400 de milioane de dolari, în cadrul Inițiativei de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI) pentru anul fiscal curent. Declarația a fost făcută de însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Statele Unite, Denys Sienik, într-un interviu, relatează Ukrinform.

Una dintre principalele priorități ale Kievului rămâne accelerarea livrărilor de rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Astăzi, am primit vești pozitive de la Pentagon cu privire la cele 400 de milioane de dolari alocate în cadrul Inițiativei de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI) pentru acest an fiscal. Acum așteptăm informații mai detaliate din partea Pentagonului, dar vestea bună este că, sperăm, vom vedea livrări suplimentare pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei în viitorul apropiat”, a declarat Sienik.

Potrivit acestuia, partea americană a confirmat că vor urma livrări concrete, deși detaliile urmează să fie coordonate cu Ministerul Apărării al Ucrainei.

Diplomatul a menționat că Kievul mizează, de asemenea, pe noi pachete de ajutor militar în cadrul programului PURL. În același timp, problema livrărilor de rachete pentru sistemele Patriot rămâne deosebit de urgentă, întrucât cantitățile furnizate în prezent sunt sub așteptările Ucrainei.

„Pentagonul continuă să invoce un deficit de rachete, atât pentru Statele Unite, cât și pentru alți aliați. Aceștia înțeleg pe deplin prioritățile Ucrainei, iar noi continuăm să insistăm asupra acestui aspect”, a declarat diplomatul.

El a adăugat că membrii Congresului și senatorii din ambele partide ridică problema livrărilor. Partea ucraineană intenționează să discute acest subiect și cu Departamentul de Stat al SUA.