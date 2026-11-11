A început a doua zi de negocieri la Abu Dhabi. Cele trei delegații vor discuta inclusiv despre chestiunile teritoriale, scrie Politico

La Abu Dhabi a început a doua zi de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia. În urma discuțiilor, delegația rusă intenționează să facă declarații de presă.

„Începem a doua zi de negocieri. Inițial, într-un format trilateral, împreună cu SUA și Rusia. Ulterior, vom avea o întâlnire separată cu partenerii europeni”, a anunțat șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

Politico a scris, citând o sursă, că delegațiile celor trei state intenționează astăzi să acorde o atenție deosebită discuțiilor privind chestiunile teritoriale.

Negocierile trilaterale la care participă reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și SUA au loc pentru prima dată din februarie. Prima rundă a avut loc pe 10 noiembrie. Potrivit TASS, întâlnirea a durat patru ore și jumătate. Părțile nu au comunicat încă ce subiecte sunt discutate în cadrul negocierilor.

Înainte de începerea negocierilor, reprezentanții SUA au propus să se discute „arhitectura securității europene”, ceea ce corespunde cerințelor Moscovei, care exclude încetarea ostilităților până la încheierea unui acord.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat jurnaliștilor la Copenhaga că, în primul rând, este necesar să se „oprească războiul”, în a doua etapă să se discute garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar în a treia etapă să se poarte un dialog „despre securitatea în Europa și în lume”, notează BBC.