LIVE TEXT Trump spune, înainte de summitul dintre cei doi lideri, că Putin este pregătit să ajungă la un acord de pace. A 1268-a zi de război în Ucraina

UPDATE 22:10 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este convins că omologul său rus, Vladimir Putin, este pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, în ajunul summitului de vineri dintre cei doi lideri, dar că pacea va necesita probabil cel puțin o a doua întâlnire la care să participe și liderul Ucrainei, scrie Reuters.

„Cred că președintele Putin va face pace, cred că președintele Zelenski va face pace”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Vom vedea dacă se vor înțelege”.

Trump a minimizat probabilitatea unui armistițiu care ar putea rezulta în urma summitului și a lansat ipoteze cu privire la o posibilă a doua întâlnire, la care ar participa mai mulți lideri.

„Cred că va fi o întâlnire bună, dar cea mai importantă va fi a doua întâlnire pe care o vom avea. Vom avea o întâlnire cu președintele Putin, președintele Zelenski, eu și, poate, vom invita și câțiva lideri europeni. Poate că nu. Nu știu încă”, a spus Trump.

Putin a discutat anterior cu miniștrii și oficialii de securitate de rang înalt, în timp ce se pregătea pentru o întâlnire cu Trump în Anchorage, Alaska, care ar putea determina finalul celui mai mare conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

În comentariile transmise la TV, Putin a declarat că SUA „depune, în opinia mea, eforturi destul de energice și sincere pentru a opri ostilitățile, a pune capăt crizei și a ajunge la acorduri care sunt în interesul tuturor părților implicate în acest conflict”.

Acest lucru se întâmplă, a spus Putin, „pentru a crea condiții pe termen lung pentru pace între țările noastre, în Europa și în întreaga lume – dacă, în etapele următoare, vom ajunge la acorduri în domeniul controlului asupra armelor ofensive strategice”.

Comentariile sale au semnalat că Rusia va pune în discuție problema controlului armelor nucleare ca parte a unei discuții ample privind securitatea, atunci când se va întâlni cu Trump. Un consilier al Kremlinului a declarat că Putin și Trump vor discuta, de asemenea, despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA.

Un înalt oficial est-european, care a solicitat anonimatul, a declarat pentru Reuters că Putin va încerca să-i distragă atenția lui Trump de la Ucraina în cadrul discuțiilor, oferindu-i posibile progrese în domeniul controlului armelor nucleare sau ceva legat de afaceri.

„Sperăm că Trump nu se va lăsa păcălit de ruși; el înțelege toate (aceste) lucruri periculoase”, a declarat oficialul, adăugând că singurul obiectiv al Rusiei este de a evita noi sancțiuni și de a obține ridicarea sancțiunilor existente.

UPDATE 22:00 Rusia ar fi pierdut un avion de vânătoare Su-30SM în timp ce efectua o misiune la sud-est de Insula Șarpelui, a declarat Marina ucraineană.

Avionul bimotor, cu două locuri, proiectat atât pentru superioritate aeriană, cât și pentru atac la sol, s-ar fi prăbușit din motive necunoscute.

Potrivit Marinei, serviciile de informații ucrainene au interceptat comunicații radio care indicau pierderea contactului cu aeronava. Forțele ruse au lansat o operațiune de căutare și salvare, iar resturile aeronavei ar fi fost zărite la suprafața mării. Piloții sunt în continuare dispăruți, a declarat Kievul.

UPDATE 16:40 S-a aflat în prealabil cine va reprezenta delegația americană la negocierile din Alaska, transmite Unian.

Astfel, din delegație fac parte:

președintele SUA, Donald Trump;

vicepreședintele SUA, Jay DeWans;

secretarul de stat al SUA, Marco Rubio;

trimisul special Steve Whitcoff;

ministrul finanțelor Scott Bessent.

UPDATE 16:30 Ucraina ar fi atacat pentru a cincea oară în decurs de 24 de ore clădirea guvernării regiunii Belgorod. În urma atacului cu drone, ferestrele clădirii au fost sparte și fațada a fost avariată, a scris guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, pe canalul Telegram.

Primele lovituri asupra administrației au fost date în jurul orei șase dimineața, iar ultima – în jurul prânzului. Potrivit Meduza, Gladkov a declarat la conferința de presă că „se trage cu maximă intensitate asupra clădirii guvernării”.

UPDATE 15:53 Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a avut o întrevedere cu prim-ministruul Regatului Unit, Keir Starmer. Cei doi au discutat despre așteptările pentru întâlnirea din Alaska și posibilele perspective, dar și despre garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă dacă Statele Unite reușesc „să preseze Rusia să oprească uciderile și să se angajeze într-o diplomație autentică și substanțială”.

Un alt subiect abordat a fost continuarea programelor de sprijin pentru armata și industria de apărare a Ucrainei.

„În orice scenariu, Ucraina își va menține puterea. Keir și cu mine am discutat, de asemenea, despre mecanisme de furnizare de arme, cum ar fi programul PURL, și am îndemnat Regatul Unit să se alăture”, se arată în mesajul lui Zelenski.

Un punct separat pe ordinea de zi a fost investiția în producția de drone a Ucrainei.

„Avem un potențial semnificativ de creștere a volumului de producție și avem nevoie urgentă de finanțare pentru acest lucru. Dronele joacă un rol decisiv pe linia frontului, iar capacitățile Ucrainei de a le produce sunt excepționale. Prin urmare, investițiile în această producție pot influența cu adevărat situația la nivel strategic”, a opinat președintele ucrainean.

UPDATE 15:11 Zelenski a anunțat despre un nou schimb de 84 de persoane, atât personal militar, cât și civili, între Ucraina și Federația Rusă. Aproape toți au nevoie de îngrijiri medicale și de reabilitare semnificativă, potrivit președintelui ucrainean.

„Printre civilii eliberați astăzi se află cei care au fost reținuți de ruși din 2014, 2016 și 2017. Printre militarii eliberați astăzi se află apărătorii Mariupolului. (…) Vor mai fi și alte schimburi”, se arată în anunțul lui Volodimir Zelenski.

UPDATE 13:14 În noaptea de 14 august, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol LLC „Lukoil” din regiunea Volgograd, Federația Rusă, a anunțat Statul Major General al Armatei Ucrainene. Impactul dronelor de luptă a provocat incendii puternice. Consecințele detaliate sunt în curs de clarificare.

Rafinăria de petrol din Volgograd este cel mai mare producător de combustibili și lubrifianți din Districtul Federal Sudic al Federației Ruse. Aici se prelucrează anual peste 15 milioane de tone de petrol, ceea ce reprezintă 5,6% din totalul prelucrării rusești. Rafinăria produce motorină, benzină și combustibil pentru aviație, care sunt extrem de importante pentru logistica forțelor armate ruse.

„Rusia trebuie să simtă pe deplin consecințele politicii sale agresive și să înceteze războiul împotriva Ucrainei”, au adăugat reprezentanții Statului Major General.

UPDATE 12:46 Armata Ucraineană a lansat mai multe drone asupra orașului Rostov-na-Donu, afirmă Iuri Sliusari, guvernatorul regiunii Rostov.

Conform datelor operative, în urma atacului cu drone au fost avariate ferestrele și balcoanele a 10 clădiri cu etaje, precum și mai multe autoturisme.

13 persoane au fost rănite, printre care doi copii. Șapte dintre victime au primit primul ajutor medical și sunt deja acasă, iar altele șase au fost internate la spital.

212 persoane au fost evacuate din case. Pentru locuitori a fost organizat un punct de cazare temporară.

UPDATE 11:30 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate, relatează Reuters.

Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.

UPDATE 09:30 În ultimele 24 de ore, armata rusă a tras asupra regiunilor Harkiv și Kupiansk cu drone FPV și UAV împotriva populației civile, informează Poliția Națională a Ucrainei.

Pe 13 august, armata rusă a bombardat satul Kivșarivka. Un localnic a suferit leziuni incompatibile cu viața și a murit în ambulanță.

De asemenea, militarii ruși au trimis o dronă inamică asupra orașului Kupiansk. În urma atacului, o femeie de 72 de ani a fost rănită. Victima a refuzat să fie spitalizată.

Totodată, în satul Malîi Burluk, armata rusă a lansat un atac cu drone, avariind clădirea clubului rural, iar în districtul Harkiv, bombardamentele inamice au avariat case private.

Polițiștii documentează consecințele crimelor de război.