LIVE TEXT Germania promite 500 de milioane de dolari pentru furnizarea de arme americane către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1267

UPDATE 22:00 Germania va contribui cu 500 de milioane de dolari la o inițiativă NATO de furnizare a armelor fabricate în SUA, extrem de necesare Ucrainei, a anunțat alianța pe 13 august, scrie presa ucraineană.

Sprijinul va veni prin intermediul mecanismului NATO privind Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), care coordonează finanțarea pentru cele mai urgente nevoi ale Kievului pe câmpul de luptă.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat decizia Berlinului, spunând că anunțul „subliniază angajamentul său de a ajuta poporul ucrainean să-și apere libertatea”.

„Felicit Germania pentru că a intervenit încă o dată. Germania este cel mai mare contribuitor european de ajutor militar către Ucraina”, a spus Rutte.

Inițiativa PURL reunește contribuțiile membrilor NATO pentru a finanța arme, muniții și echipamente americane din stocurile SUA.

Angajamentul Germaniei vine în urma unor angajamente anterioare de aproximativ 500 de milioane de dolari din partea Olandei, precum și a contribuțiilor din partea Danemarcei, Norvegiei și Suediei.

Programul provine dintr-un acord anunțat pe 14 iulie de președintele american Donald Trump, care permite țărilor europene să achiziționeze arme americane pentru Ucraina.

Germania, care a angajat în luna mai un ajutor militar record de 5 miliarde de euro (5,65 miliarde de dolari) pentru Ucraina, s-a confruntat cu critici pentru livrările lente de arme la începutul războiului, dar de atunci a devenit al doilea cel mai mare susținător militar al Kievului după SUA.

UPDATE 19:55 Liderii Germaniei și Franței s-au arătat în general optimisți când Donald Trump va acorda prioritate unui armistițiu cu Ucraina și nu va negocia cedarea de teritorii Rusiei, în cadrul discuțiilor sale de vineri cu Vladimir Putin, scrie POLITICO.

Vorbind după o întâlnire virtuală de miercuri, 13 august, oficialii europeni au declarat că președintele american a luat în considerare opiniile lor cu privire la cerințele unui acord de pace. Numai pentru asta, există un sentiment de ușurare la Berlin, Paris, Londra și nu numai, deoarece, după săptămâni de diplomație, guvernele europene reușesc în sfârșit să ajungă la administrația americană.

Trump intenționează să facă din armistițiu „una dintre prioritățile sale” în discuțiile cu omologul său rus, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că „chestiunile teritoriale care țin de autoritatea Ucrainei nu pot fi negociate și vor fi negociate doar de președintele Ucrainei” – clarificând că Trump „a exprimat” același lucru.

Convorbirile telefonice, purtate cu diverse combinații de lideri europeni și ai UE, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Trump, au avut loc în perioada premergătoare unui summit între președintele american și Putin, care va avea loc vineri în Alaska.

„Până acum, toate discuțiile care au avut loc cu Putin în ultimii trei ani și jumătate au fost însoțite de un răspuns militar și mai dur de fiecare dată”, a spus Merz. „De data aceasta trebuie să fie diferit.”

O persoană familiarizată cu întâlnirea virtuală a transmis un semnal de prudență. Deși „în general a existat o atmosferă pozitivă”, a declarat aceasta pentru POLITICO, „Trump, ca întotdeauna, a vorbit mult despre ce va face, dar într-un mod încât nimeni nu a putut spune ce anume va face”.

Zelenski a mers miercuri la Berlin pentru a participa la cele trei runde de discuții virtuale organizate de Merz și care vizau convingerea lui Trump să apere interesele Ucrainei și ale Europei.

Merz a spus că liderii europeni i-au prezentat lui Trump cinci poziții principale.

În primul rând, Ucraina trebuie să aibă un loc la masa negocierilor viitoare. În al doilea rând, negocierile de pace pot avea loc doar după ce se ajunge la un armistițiu. În al treilea rând, Ucraina va fi pregătită să negocieze pe teme teritoriale doar dacă așa-numita „linie de contact” este punctul de plecare, excluzând totodată recunoașterea legală a revendicării Rusiei asupra teritoriului ucrainean. În al patrulea rând, orice acord trebuie să includă garanții solide de securitate pentru Ucraina.

Și, în final, negocierile trebuie să facă parte dintr-o strategie transatlantică care să includă creșterea presiunii asupra lui Putin dacă nu se înregistrează progrese în Alaska.

Liderii europeni au devenit din ce în ce mai nervoși în legătură cu întâlnirea din Alaska, după ce Trump a declarat luni că un acord de pace între Rusia și Ucraina ar necesita „schimb de teritorii”, în care Rusia ar păstra, se pare, regiunile pe care le-a cucerit și unele teritorii pe care nu le-a ocupat încă pe deplin.

Vorbind de la reședința sa de vacanță din sudul Franței, Macron a declarat că Trump este de acord cu liderii europeni că Ucraina trebuie să participe la orice discuții privind concesiile teritoriale pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

Zelenski a respins ideea „schimbului de teritorii” și solicită sancțiuni dure din partea SUA împotriva Rusiei.

„Le-am spus președintelui SUA și tuturor colegilor noștri europeni că Putin blufează”, a spus Zelenski. „El încearcă să exercite presiuni înainte de întâlnirea din Alaska pe toate direcțiile frontului ucrainean. Rusia încearcă să prezinte că este capabilă să ocupe întreaga Ucraină.”

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a sugerat că Trump l-ar putea amenința pe Putin cu sancțiuni suplimentare dacă liderul rus nu face concesii semnificative în timpul discuțiilor, spunând că „toate opțiunile sunt pe masă”.

„Ne așteptam ca el să vină la masa negocierilor într-un mod mai deschis”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Bloomberg Television. „Se pare că ar putea fi pregătit să negocieze și vom impune tarife secundare indienilor pentru cumpărarea de petrol rusesc. Și aș putea vedea că, dacă lucrurile nu merg bine, atunci sancțiunile sau tarifele secundare ar putea crește.”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a fost „clar că sprijinul nostru pentru Ucraina este neclintit”, a declarat un purtător de cuvânt. „Granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță, iar Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate solide și credibile pentru a-și apăra integritatea teritorială ca parte a oricărui acord”.

UPDATE 16:55 În regiunea Donețk, invadatorii ruși au tras asupra zonelor rezidențiale din Kosteantînivka cu artilerie, iar atacul a fost soldat cu rănirea unui civil. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Serhiî Horbunov, șeful administrației militare a orașului Kosteantînivka.

„Astăzi, trupele rusești au bombardat orașul Kosteantînivka cu artilerie. Conform informațiilor preliminare, un civil a fost rănit în urma atacului”, a scris primarul orașului.

El a menționat că persoana rănită a fost dusă la o unitate medicală, unde primește asistența necesară. Potrivit lui Horbunov, zonele rezidențiale ale orașului au fost sub focul inamic, fiind înregistrate daune la fațadele a două case private.

Șeful CMA a cerut din nou populației să evacueze. Conform relatărilor, armata rusă a ucis doi locuitori din regiunea Donețk ieri, 12 august. Alte zece persoane au fost rănite.

UPDATE 14:15 Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Berlin pe 13 august pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de discuțiile cu liderii americani și europeni. Suspilne, postul public de radio și televiziune ucrainean, a publicat imagini cu Zelenski sosind în Germania cu avionul înainte de viitoarele întâlniri la nivel înalt, scrie Kyiv Independent.

Zelenski și Merz vor avea o întâlnire bilaterală înainte de a participa la o videoconferință cu liderii europeni, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele american Donald Trump.

Guvernul german a declarat că apelul dintre Zelenski, Trump și liderii europeni este așteptat să aibă loc la ora 14:00, ora locală, potrivit Reuters. Un apel separat cu Trump, vicepreședintele american JD Vance și liderii europeni este așteptat cu o oră mai târziu, potrivit agenției de știri.

Discuțiile vor avea loc cu doar două zile înainte de întâlnirea planificată a lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august, prima întâlnire față în față între cei doi lideri de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

UPDATE 10:50 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în direcțiile Zaporijjea, Pokrovsk și Novopavlovske. El a spus acest lucru în timpul unei conversații cu jurnaliștii, scrie Ukrinform.

Potrivit președintelui ucrainean, rușii și-au transferat trupele în direcțiile Zaporijjea și Pokrovsk din regiunea Sumî, realizând că nu pot avansa acolo.

Astfel, potrivit lui Zelenski, aproximativ 15 mii de soldați ruși au ajuns în direcția Zaporijjea, iar aproximativ 5 mii – în Novopavlovske. Trupele ruse au trimis suplimentar aproximativ 7 mii de soldați în direcția Pokrovsk, a spus președintele.

„Credem că toate aceste trei direcții au fost acum un an și acționează conform acelorași planuri și hărți. Această misiune ofensivă în Zaporijjea și Pokrovsk a fost amânată cu un an din cauza operațiunii Kursk”, a declarat Zelenski.

El a reamintit că, în total, trupele rusești au concentrat aproximativ 53 de mii de soldați în direcția Sumî. Potrivit lui Zelenski, acum Moscova își va transfera probabil cele mai puternice brigăzi din zona de frontieră a regiunii Sumî în alte direcții.

UPDATE 08:00 De la începutul anului, 117 copii au fost evacuați din teritoriul ocupat temporar al regiunii Herson. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost anunțat într-o conferință de presă de șeful Administrației Militare Regionale Herson, Alexander Prokudin.

„De la începutul acestui an, 117 copii au fost evacuați din regiunea Herson ocupată temporar pe teritoriul controlat de Ucraina. Un total de 520 de tineri ucraineni au fost deja returnați”, a declarat Prokudin.

El a reamintit că o fată de 13 ani care locuia cu mama ei sub ocupație încă din primele săptămâni ale războiului aprig a fost recent returnată.

Conform Ukrinform, în cadrul inițiativei președintelui Volodimir Zelenski „Aduceți copiii înapoi în Ucraina”, o altă fată ucraineană care petrecuse trei ani pe teritoriul ocupat temporar de invadatorii ruși a fost returnată Ucrainei.