LIVE TEXT Trei persoane și-au pierdut viața, iar altele 11 au fost rănite în urma unui atac asupra pieței din orașul Cernomorsk. Război în Ucraina, ziua 1722

UPDATE 16:45 În după-amiaza zilei de 11 noiembrie, trupele ruse au lansat un atac asupra pieței din centrul orașului Cernomorsk, din regiunea Odesa. În urma atacului, 3 persoane și-au pierdut viața, iar altele 11 au fost rănite, potrivit șefului administrației militare regionale din Odesa, Oleg Kipper.

Un om a murit în timpul bombardamentelor, ulterior s-a aflat că alți doi răniți, care fuseseră internați în stare gravă, au decedat la spital.

„Operațiunile de remediere a consecințelor atacului continuă”, a precizat Kiper.

UPDATE 15:35 Trimișii speciali ai președintelui SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, se vor deplasa la Moscova pe 12 noiembrie pentru a discuta cu Vladimir Putin aspectele abordate în cadrul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi. Kushner a făcut anunțul în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

Potrivit acestuia, după vizita în Federația Rusă, ei se vor îndrepta spre Dublin, unde se vor întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Mâine, Steve și cu mine vom pleca la Moscova pentru a ne întâlni cu Putin, a discuta ceea ce s-a discutat astăzi și a încerca să înregistrăm progrese mai mari în privința unor chestiuni pe care le-am abordat, deoarece vedem acolo anumite oportunități și perspective”, a declarat Kushner.

El a menționat că, în cadrul întâlnirii cu Putin, se intenționează abordarea unor chestiuni umanitare, în special clarificarea aspectelor legate de ajutor și eliberarea prizonierilor. În plus, la Moscova vor încerca să afle dacă va fi posibilă implicarea europenilor în formatul negocierilor, fie prin prezența lor la începutul și la sfârșitul ședințelor, fie pe parcursul desfășurării acestora.

UPDATE 12:00 La Abu Dhabi a început a doua zi de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia. În urma discuțiilor, delegația rusă intenționează să facă declarații de presă.

„Începem a doua zi de negocieri. Inițial, într-un format trilateral, împreună cu SUA și Rusia. Ulterior, vom avea o întâlnire separată cu partenerii europeni”, a anunțat șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

UPDATE 11:00 Rusia a atacat Odesa în seara zilei precedente și azi dimineață. O persoană și-a pierdut viața.

„O femeie în vârstă de 70 de ani, rănită în urma atacului, a decedat. Ea a fost internată în stare extrem de gravă, cu multiple leziuni”, a scris pe Telegram șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kipper.

Potrivit lui, Rusia a atacat infrastructura energetică din regiune, ceea ce a dus la întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că a lansat atacuri asupra unor substații electrice din două sate din regiunea Odesa — Mayaki și Usatovo.

UPDATE 08:40 În noaptea de 10 spre 11 noiembrie, portul comercial Ust-Luga din regiunea Leningrad a Federației Ruse a fost atacat de drone, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenco.

Acesta a scris că 150 de drone au fost doborâte deasupra regiunii, iar ținta principală a atacului a fost portul Ust-Luga. În urma atacului cu drone, în port a izbucnit un incendiu. Potrivit guvernatorului, trei angajați au fost răniți.

Terminalul maritim Ust-Luga este unul dintre principalele noduri logistice ale Rusiei din Marea Baltică, care este utilizat în mod activ pentru exportul de resurse energetice cu ajutorul „flotei fantomă”, ocolind sancțiunile internaționale, a informat anterior Statul Major General, potrivit hromadske.