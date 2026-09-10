LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Deputații vor examina în prima lectură proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2027

În ședința de joi, 10 septembrie, deputații vor examina în prima lectură proiectele de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027, consolidarea transparenței procesului de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale, dar și reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Pe ordinea de zi se regăsesc 25 de subiecte.

UPDATE 11:50 A început sesiunea de întrebări privind prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul 2027.

UPDATE 11:20 Deputații examinează în prima lectură proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027, prezentat de ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost aprobat de Guvern marți, 8 septembrie. Potrivit documentului, impactul bugetar pozitiv direct al măsurilor este estimat la circa 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize.

Politica fiscală este propusă, în mare parte, să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepția TVA-ului la colete, pentru care propunerea este să intre în vigoare la 1 octombrie anul acesta.

UPDATE 11:18 Parlamentul a susținut ordinea de zi a ședinței.

UPDATE 10:35 Deputații aprobă ordinea de zi a ședinței.

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