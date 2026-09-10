LIVE TEXT Parlamentul examinează în a doua lectură proiectul de lege privind modificarea Legii horticulturii

În ședința de joi, 10 septembrie, deputații vor examina în prima lectură proiectele de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027, consolidarea transparenței procesului de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale, dar și reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Pe ordinea de zi se regăsesc 25 de subiecte.

UPDATE 16:47 Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prezintă în Parlament proiectul de lege privind modificarea Legii horticulturii.

Una dintre principalele prevederi vizează abrogarea normelor referitoare la instituirea, organizarea, funcționarea și finanțarea Oficiului Horticol. În acest context, politicile publice din domeniul horticol vor continua să fie implementate de autoritățile și instituțiile publice competente existente, evitându-se suprapunerea atribuțiilor administrative și instituirea unor obligații financiare suplimentare pentru producătorii și exportatorii de produse horticole.

Totodată, Legea horticulturii va fi completată cu reglementări privind punerea pe rod și recepționarea plantațiilor horticole. Noile prevederi stabilesc în mod expres criteriile de determinare a termenului de intrare pe rod a plantațiilor, în funcție de sistemul de cultură, gradul de creștere al portaltoiului și al soiului, precum și de tipul materialului săditor utilizat.

UPDATE 15:40 După mai bine de cinci ore, proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale a fost susținut în prima lectură de 54 de deputați.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Finanțelor și are drept scop îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a legislației, eliminarea normelor susceptibile de interpretări neuniforme și consolidarea unui cadru normativ mai accesibil și mai eficient. Documentul conține inclusiv propuneri ale autorităților publice, ale mediului de afaceri, ale asociațiilor profesionale, precum și ale contribuabililor, potrivit Parlamentului.

În ceea ce privește impozitarea persoanelor fizice, autorii propun majorarea scutirii personale de la 29 700 la 40 020 de lei.

Proiectul de lege conține prevederi care se referă la impozitarea persoanelor juridice și a celor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător. Impozitul pe venit al gospodăriilor țărănești va fi uniformizat cu cel al întreprinderilor individuale și va crește de la 7% la 12%.

Proiectul prevede instituirea unei taxe de viciu pentru participarea la jocurile de noroc și loterii. Organizatorii acestei activități vor vira o taxă de 6% în momentul încasării mijloacelor bănești depuse pentru suplinirea conturilor de joc sau pentru vânzarea biletelor. Detalii AICI.

UPDATE 13:40 Deputații adresează în continuare întrebări ministrei Finanțelor cu referire la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027.

UPDATE 11:50 A început sesiunea de întrebări privind prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul 2027.

UPDATE 11:20 Deputații examinează în prima lectură proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027, prezentat de ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost aprobat de Guvern marți, 8 septembrie. Potrivit documentului, impactul bugetar pozitiv direct al măsurilor este estimat la circa 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize.

Politica fiscală este propusă, în mare parte, să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepția TVA-ului la colete, pentru care propunerea este să intre în vigoare la 1 octombrie anul acesta.

UPDATE 11:18 Parlamentul a susținut ordinea de zi a ședinței.

UPDATE 10:35 Deputații aprobă ordinea de zi a ședinței.

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