LIVE TEXT Oficial rus: Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul. Război în Ucraina, ziua 1358

UPDATE 13:29 Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul. Discuţii faţă în faţă între cele două părţi nu au mai avut loc de la întâlnirea lor din 23 iulie. Aleksei Polişciuk, şeful departamentului II pentru ţările CSI (Comunitatea Statelor Independente) din MAE rus, a declarat că oficialii turci au „cerut în repetate rânduri reluarea negocierilor”, scrie Reuters.

„Echipa rusă este pregătită, mingea este în terenul Ucrainei” a spus oficialul rus.

La întâlnirea din 23 iulie, care a durat doar 40 de minute, partea ucraineană propusese o întâlnire în august între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin. Kremlinul a declarat ulterior că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova – o condiţie respinsă de Kiev.

Anterior, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a invitat SUA să reia pregătirile pentru summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump de la Budapesta, care urma să aibă loc la sfârşitul lunii octombrie, dar care a eşuat după ce Kremlinul a refuzat să înceteze focul în Ucraina.

Lavrov a adăugat că Budapesta rămâne locul preferat pentru un eventual summit Putin-Trump „dacă şi când colegii noştri americani îşi vor reînnoi propunerea”.

UPDATE 11:39 Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, foarte probabil, armata rusă va reuși să ocupe orașul strategic Pokrovsk, însă va continua să sufere pierderi importante, deoarece se concentrează pe mai multe fronturi simultan și astfel nu are resursele pentru ocuparea rapidă a orașului. Câteva sute de soldați ruși și vehicule au reușit să intre în oraș în ultimele zile, profitând de ceața densă care îngreunează activitatea dronelor ucrainene.

Armata Ucraineană confirmă că aproximativ 300 de soldați ruși se află deja în Pokrovsk, iar luptele continuă în interiorul orașului. Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, unități speciale ucrainene au încercat să curețe zonele ocupate, însă aceste acțiuni au fost întârziate și nu au schimbat semnificativ situația.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a descris situația de la Pokrovsk drept „foarte dificilă”, iar comandantul-șef Oleksandr Sîrski a recunoscut că frontul s-a deteriorat semnificativ și în regiunea Zaporijie, unde rușii au capturat mai multe sate în urma unor atacuri masive.

Rusia afirmă că deține controlul asupra părții estice a Pokrovskului și că forțele sale avansează către nord-vestul orașului, în timp ce ucrainenii susțin că duc „lupte epuizante” pentru a împiedica înaintarea. ISW scrie că ritmul înaintării forțelor ruse în direcția Pokrovsk rămâne unul relativ lent, în ciuda intensificării ofensivei din ultimele săptămâni. Potrivit analiștilor, acest lucru se datorează faptului că armata rusă continuă să desfășoare operațiuni de atac pe mai multe fronturi simultan, ceea ce limitează capacitatea sa de a concentra resursele necesare pentru o încercuire rapidă a orașului.

ISW notează că rușii întâmpină dificultăți în a închide complet „punga ucraineană” din zona Pokrovsk, în special pe flancul nordic, în apropiere de localitatea Rodynske.

„Rușii sunt deja în partea de nord a orașului, în zona spitalului și a caselor de vacanță. Își consolidează pozițiile și aduc întăriri zilnic”, a declarat un comandant ucrainean pentru publicația ucraineană Pravda. Un alt oficial a afirmat că rușii au adus mortiere în Pokrovsk și le folosesc pentru a bombarda pozițiile operatorilor de drone ucraineni.

Potrivit estimărilor independente citate de Reuters, rușii controlează în prezent peste 19% din teritoriul Ucrainei.

8:15 Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare totală de aproape 217 milioane de dolari, scrie Ukrinform.

Conform ministerului danez al Apărării, o parte din sumă va fi destinată finanțării „modelului danez”, care va permite achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, iar restul sumei va fi furnizată sub formă de combustibil pentru armata ucraineană.

„Există încă o mare nevoie de a sprijini lupta Ucrainei pentru independență. Și este nevoie și de contribuția altor țări”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

Asistența totală acordată de Danemarca Ucrainei din 2022 a ajuns deja la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, scrie sursa citată.

LIVE TEXT/ Președintele ucrainean Zelenski a vizitat orașul Herson, unul dintre cele mai bombardate orașe. Război în Ucraina, ziua 1357