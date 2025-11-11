LIVE TEXT Președintele ucrainean Zelenski a vizitat orașul Herson, unul dintre cele mai bombardate orașe. Război în Ucraina, ziua 1357

UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat marți orașul Herson, aflat la doar câțiva kilometri de pozițiile rusești de peste râul Dnipro și care se confruntă cu bombardamente și atacuri constante ale dronelor, transmite Reuters.

Zelenski a postat o fotografie cu el la intrarea în oraș, cu o mare pancartă ornamentală în spatele lui, purtând numele lui Herson.

De asemenea, el a postat o înregistrare video în care susține un discurs pentru a comemora a treia aniversare a retragerii Rusiei din Herson în 2022, anul invaziei sale la scară largă a Ucrainei.

„Pregătim decizii care ar trebui să consolideze Hersonul”, a spus el în discurs.

Zelenski a declarat că va organiza marți o întâlnire cu oficiali locali și reprezentanți militari pe tema apărării orașului, care se confruntă cu amenințarea tot mai mare a dronelor de atac rusești de mici dimensiuni.

UPDATE 20:00 Resturi de la dronele rusești doborâte în timpul unui atac în după-amiaza zilei de 11 noiembrie au căzut în mai multe locații din Odesa și districtul Odesa, potrivit Ukrinform.

„Acoperișul unei case private și o porțiune de drum au fost avariate. Din fericire, nu au existat victime. Serviciile de urgență au intervenit la fața locului”, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

UPDATE 18:30 Trupele ucrainene s-au retras din pozițiile din apropierea a cinci așezări din regiunea Zaporijjea, a declarat Vladislav Voloșîn, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare de Sud ale Ucrainei, pentru Suspilne, pe 11 noiembrie.

„Ne-am retras complet din Uspenivka și Novomykolaivka. Luptele foarte aprige continuă pentru Yablukove și alte trei sau patru locații. Operațiunea defensivă este în desfășurare, iar linia de contact rămâne destul de dinamică”, a declarat Voloșîn.

Declarația vine în urma comentariilor făcute pe 9 noiembrie de Valentin Manko, comandantul Forțelor de Asalt ale Ucrainei, care a declarat că armata ucraineană a oprit avansul rusesc în estul regiunii Zaporijjea și a curățat satele Solodke și Rivnopilia.

Manko a adăugat că luptele sunt încă în desfășurare în apropierea satelor Poltavka și Uspenivka, unde forțele rusești se îndreptau spre orașul Huliaipole.

Voloșin a reiterat remarcile lui Manko, spunând că forțele rusești încearcă să avanseze la nord-est de Huliaipole în încercarea de a bloca ruta de aprovizionare dinspre satul Pokrovske din regiunea Dnipropetrovsk.

În ultimele zile, trupele ruse au intensificat operațiunile de luptă în sectoarele Orihiv și Huliaipole de pe linia frontului. Până la 50 de ciocniri au loc în fiecare zi, cu tentative continue de asalturi și infiltrări, a adăugat Voloșin.

„Rusia efectuează atacuri intense asupra pozițiilor noastre. De fapt, a distrus toate fortificațiile și adăposturile existente, forțându-ne să ne retragem din anumite poziții în mai multe așezări — fie pe flancuri, fie mai adânc în liniile noastre defensive”, a declarat Voloșin.

Trupele rusești încearcă să pătrundă în pozițiile ucrainene și să-și continue înaintarea, potrivit lui Voloșîn.

„Situația este destul de dificilă”, a spus purtătorul de cuvânt.

Rusia exploatează vremea nefavorabilă pentru a avansa în grupuri mici, deplasându-se pe jos sau folosind motociclete. În același timp, vremea nefavorabilă împiedică forțele ucrainene să desfășoare drone împotriva lor, a declarat Voloșin.

Moscova ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporijjea, dar capitala regională, Zaporijjea, rămâne sub control ucrainean.

Între timp, trupele rusești continuă să avanseze în regiunile vecine Dnipropetrovsk și Donețk. Una dintre țintele lor cheie din ultimele luni a fost orașul Pokrovsk din regiunea Donețk, unde aproximativ 300 de soldați ruși ar fi fost staționați la începutul lunii noiembrie.

UPDATE 17:04 Forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez din regiunea rusă Orenburg, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene.

Conform sursei citate, după atac, au fost înregistrate explozii și un incendiu în incinta rafinăriei. Conform informațiilor preliminare, una dintre unitățile principale de rafinare a petrolului a fost afectată.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, această rafinărie produce peste 30 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, kerosen pentru aviație.

Capacitatea sa de rafinare proiectată este de 6,6 milioane de tone de petrol pe an. Această rafinărie aprovizionează și armata rusă, scrie sursa citată.

UPDATE 13:21 În ultimele zile, forțele ruse și-au intensificat eforturile de a intra în localitatea ucraineană Pokrovsk, folosind vehicule ușoare prin periferia sudică a orașului. Peste 300 de soldați ruși se află în prezent în interiorul orașului, a raportat Corpul 7 de răspuns rapid al Forțelor de Asalt Aerian Ucrainene, scrie Ukrinform.

Pentru a se infiltra în oraș, armata rusă a profitat de condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv de ceața densă. Vremea nefavorabilă limitează capacitățile de recunoaștere aeriană ale Forțelor de Apărare Ucrainene și capacitatea acestora de a ataca în teren deschis, scrie sursa citată.

„Obiectivul invadatorilor rămâne neschimbat – să ajungă la periferia nordică a orașului Pokrovsk și să încerce să încercuiască zona urbană. Chiar și în condiții de vizibilitate redusă, forțele ucrainene continuă să detecteze și să elimine grupurile inamice din oraș. De la începutul lunii noiembrie, 162 de soldați ruși au fost uciși în Pokrovsk, iar alți 39 au fost răniți”, potrivit Ukrinform.

Diverse unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei continuă să participe la eliberarea orașului, inclusiv Forțele Sistemelor Fără Pilot, unitățile de asalt și asalt aerian, Forțele de Operațiuni Speciale, Garda Națională, Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei.

UPDATE 10:22 Dronele Forțelor Armate Ucrainene au atacat regiunea Saratov în noaptea și dimineața zilei de 11 noiembrie. Rafinăria de petrol Rosneft din Saratov a fost lovită, scrie The Moscow Times. Acesta este al cincilea atac asupra instalației de la începutul toamnei și al șaptelea din 2025. Rafinăria din Saratov are o capacitate proiectată de aproximativ 140 de mii de barili de petrol pe zi și este unul dintre cei mai importanți furnizori de benzină și motorină pentru partea europeană a Rusiei. Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene a declarat că rafinăria este „implicată în satisfacerea nevoilor” Forțelor Armate Ruse.

Atacul cu drone ucrainene a început în jurul orei 1:00 dimineața. La 1:53 dimineața, guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a scris pe Telegram despre pericolele reprezentate de drone, după care a raportat „daune aduse infrastructurii civile”. Potrivit acestuia, atacul cu drone „a spart ferestrele mai multor case din districtul Zavodskoy”, iar o femeie a fost rănită. Guvernatorul regional nu a raportat pagube la rafinăria de petrol.

Locuitorii locali au declarat pentru Shot că aproximativ 5-7 explozii s-au auzit peste noapte deasupra orașului Saratov și Engels (unde se află un aerodrom militar). Sunetele au fost vizibile în sud-vestul orașului Saratov, iar sirenele au răsunat în orașe.

Ministerul Apărării din Rusia a raportat că forțele de apărare aeriană au interceptat opt drone ucrainene. Un total de 37 de drone au fost doborâte în opt regiuni și deasupra Mării Negre.

În jurul orei 9:00, un al doilea atac cu drone a avut loc la Saratov, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.

Atacul precedent asupra rafinăriei de petrol din Saratov a avut loc în noaptea de 3 noiembrie. Potrivit analiștilor Dnipro Osint, atacul cu drone al Forțelor Armate Ucrainene a provocat un incendiu în apropierea unității AVT-6. Rafinăria a fost atacată anterior pe 16 octombrie, 20 septembrie și 16 septembrie.

UPDATE 9:47 În noaptea de 11 noiembrie, armata rusă a atacat cu drone infrastructura critică din regiunea Odesa, rănind o persoană, a raportat șeful Administrației Regionale de Stat Odesa, Oleh Kiper.

„În ciuda activității active a forțelor de apărare aeriană, există pagube la infrastructura energetică și de transport civilă. În urma atacurilor, au izbucnit incendii la mai multe instalații energetice, care au fost stinse prompt de serviciile de urgență. Un depozit al Ukrzaliznytsia și clădiri administrative au fost, de asemenea, avariate”, a declarat el. Conform oficialului ucrainean, infrastructura critică din regiune funcționează cu generatoare, iar punctele de rezistență la situații de urgență sunt deschise.

La fel, în Odesa o clădire rezidențială cu patru etaje a fost avariată în dimineața zilei de 10 noiembrie după un atac cu drone rusești.

8:00 O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în județul Tulcea. Armata rusă a atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Armata Română nu a putut ridica preventiv avioanele de vânătoare din cauza vremii.

Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) anunță că o drona a căzut în zona Grindu din județul Tulcea, la aproximativ 5 kilometri de frontieră cu Ucraina. „Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, informează MApN.

„În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană. La ora 1:07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La ora 1:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, raportează MApN.

LIVE TEXT/ Zelenski, despre corupția din sectorul energetic al Ucrainei: „Trebuie să existe condamnări”. Război în Ucraina, ziua 1356