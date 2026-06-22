LIVE TEXT Un atac cu bombe rusești asupra comunității Sumî a lovit o zonă industrială și a rănit un bărbat. Război în Ucraina, ziua 1580

UPDATE 22:10 Forțele armate ruse au lansat bombe ghidate asupra infrastructurii civile din comunitatea Sumî, rănind o persoană, a raportat Administrația Militară Regională Sumy pe Telegram

Rapoartele preliminare indică faptul că rușii au lansat șase bombe ghidate la periferia comunității Sumî. Infrastructura civilă a fost vizată. Atacurile au fost concentrate în zona industrială.

Un șofer de transport în comun care se afla în apropierea locului accidentului a fost rănit.

Victima a fost spitalizată. Rapoartele preliminare indică faptul că rănile sale sunt grave.

Informațiile privind amploarea completă a atacului sunt în curs de clarificare.

În dimineața zilei de 22 iunie, trupele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului Bilopillia din regiunea Sumî, avariand instituții de învățământ și provocând victime.

UPDATE 19:50 Trupele rusești au efectuat peste 50 de atacuri asupra a patru districte din regiunea Dnipropetrovsk, folosind drone, artilerie și bombe aeriene ghidate. O persoană a fost ucisă, iar alte nouă au fost rănite, a relatat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha.

În Nikopol și în comunitățile Marhanets, Chervonohryhorivka și Pokrovske din districtul Nikopol, atacurile au avariat oficii poștale, un colegiu, o stație de alimentare cu combustibil, clădiri de apartamente, o casă privată, garaje și vehicule. Mai multe incendii au izbucnit.

O femeie în vârstă de 77 de ani a fost ucisă. Cinci persoane au fost rănite. O femeie în vârstă de 79 de ani a fost spitalizată în stare gravă. Bărbați cu vârste de 26, 33 și 44 de ani, precum și o femeie în vârstă de 55 de ani, vor primi tratament ambulatoriu.

În districtul Synelnykove, inamicul a lovit comunitățile Dubovykivka și Pokrovske. O școală și o locuință privată au fost avariate. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost rănit și va fi tratat ambulatoriu.

În districtul Kamianske, forțele rusești au atacat comunitatea Verkhivtseve, avariind infrastructura.

În comunitățile Hrușivka și Zelenodolsk din districtul Krîvîi Rih, infrastructura și un vehicul au fost avariate. Trei persoane au fost rănite.

UPDATE 17:30 Forțele ruse au efectuat o serie de atacuri cu drone în regiunea Herson în timpul zilei, soldate cu rănirea mai multor civili, inclusiv a unui angajat al administrației militare regionale, a anunțat Administrația Militară Regională Herson a declarat pe Telegram.

În jurul orei 14:00, trupele ruse au vizat un biciclist în satul Molodetske din comuna Bilozerska cu un atac cu dronă.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani a suferit răni de șrapnel la cap și la braț, o comoție cerebrală, leziuni provocate de explozie și un traumatism cranio-cerebral închis. A fost transportat la spital în stare moderată.

Anterior, în jurul orei 13:15, un atac cu drone rusești în districtul central al Hersonului a rănit un angajat al Administrației Militare Regionale Herson. Bărbatul în vârstă de 43 de ani a suferit răni provocate de explozie și o comoție cerebrală.

Administrația regională a mai raportat că, în jurul orei 9:00, ocupanții ruși au atacat districtul Korabelnyi din Herson cu o dronă. O femeie în vârstă de 40 de ani a fost rănită, suferind răni provocate de explozii și răni provocate de șrapnel la nivelul trunchiului.

O locuitoare în vârstă de 68 de ani a așezării Dniprovske a solicitat, de asemenea, asistență medicală după ce a fost atacată cu o dronă rusească în seara precedentă. I s-au diagnosticat răni provocate de explozie și o rană provocată de șrapnel la picior și i s-a prescris tratament ambulatoriu.

O altă victimă, un rezident al Hersonului în vârstă de 60 de ani, a solicitat îngrijiri medicale după ce a fost atacat de o dronă rusească în districtul Korabelnîi pe 20 iunie. Medicii l-au diagnosticat cu răni provocate de explozie și comoție cerebrală.

În plus, o femeie în vârstă de 46 de ani din așezarea Bilozerka a fost spitalizată după ce locuința ei a fost bombardată de rusi pe 19 iunie. Ea a suferit răni provocate de explozii și o comoție cerebrală.

Doi locuitori din Blahovishchenske, comunitatea Herson, au solicitat, de asemenea, tratament medical după atacurile rusești din 17 și 18 iunie. Un bărbat în vârstă de 61 de ani și o femeie în vârstă de 57 de ani au fost diagnosticați cu răni provocate de explozie și comoții cerebrale.

UPDATE 15:45 Unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au lansat un atac cu rachete asupra unei fabrici din Voronej care produce electronice pentru sistemele de rachete tactice Iskander ale Rusiei și rachetele Kh-101, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook.

Luni, 22 iunie, unități ale Forțelor Aeriene Ucrainene au atacat o fabrică din Voronej care produce componente pentru rachete rusești.

În atac au fost folosite rachete de croazieră de înaltă precizie, lansate din aer.

Această instalație este un element extrem de important al complexului militar-industrial rus. Aceasta produce electronice utilizate în rachetele rusești, în special pentru sistemul de rachete tactice Iskander.

Serhii Sternenko, consilier al ministrului Apărării din Ucraina și voluntar, a postat și el pe rețeaua de socializare X un videoclip care prezintă urmările atacului din Voronej.

„În Voronej, rachetele au lovit fabrica JSC Voronejsky Poluprovodnikovykh Priborov Sborka. La locul atacului s-a produs un incendiu masiv”, a remarcat el.

UPDATE 13:40 Armata ucraineană a atacat o fabrică de echipamente de apărare din Voronej. În urma atacului, „au fost avariate instalațiile de producție ale uneia dintre întreprinderi”, a scris pe canalul său de Telegram guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, potrivit BBC.

După cum a scris Gusev, trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stare gravă. De asemenea, au fost avariate fațadele și geamurile mai multor blocuri de locuințe.

Guvernatorul nu a precizat dacă este vorba despre un atac cu drone sau despre un atac cu rachete.

BBC scrie că, judecând după imaginile publicate pe canalele Telegram, atacul a vizat Fabrica de dispozitive semiconductoare din Voronej. În videoclip se observă nori densi de fum. Este posibil ca, în urma atacului, două sau trei etaje ale clădirii fabricii să fi fost distruse. Această întreprindere produce, printre altele, componente electronice pentru rachetele „Iskander” și pentru sistemele de apărare aeriană „Pantsir-S1”. SUA și UE au inclus fabrica pe listele lor de sancțiuni.

UPDATE 08:50 În noaptea de 22 iunie, soldații ruși au lovit cu o dronă o casă din Zaporijjea, provocând un incendiu. O persoană a murit și trei au fost rănite, a anunțat șeful Administrației Regionale din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

Potrivit acestuia, inițial rușii au lovit o clădire nelocuită din Zaporijjea, unde a izbucnit un incendiu. Ulterior, drona a lovit și o locuință, în urma căreia trei persoane au fost rănite, iar o altă femeie se afla în clădirea în flăcări. Ulterior, Fedorov a confirmat decesul femeii care se afla în casa distrusă de dronă. Printre răniți se numără și un băiat de 11 ani. Acesta se află sub supraveghere medicală.