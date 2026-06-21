LIVE Referendum local în comuna Coșnița: Secțiile de vot s-au închis. Dreptul la vot a fost exercitat de 30% din alegători

UPDATE 21:20 Procesul de vot în cadrul referendumului local în comuna Coșnița s-a încheiat.

Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 3 secții de votare în comuna Coșnița, raionul Dubăsari, unde astăzi a avut loc un referendum local, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 1 543 alegători sau 30%.

„În următoarele ore, CEC va recepționa procesele verbale de totalizare a rezultatelor referendumului. Atragem atenția că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar”, anunță Comisia.

Sursa: CEC

UPDATE 18:05 Comisia Electorală Centrală informează că în comuna Coșnița, raionul Dubăsari, unde astăzi are loc un referendum local, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 1360 de alegători sau 26,45%.

Procesul de votare decurge fără incidente.

În conformitate cu prevederile legislației electorale, referendumul local se declară valabil dacă la el au participat cel puțin de ¼ din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

Secțiile de votare se vor închide la ora 21:00.

Sursa: CEC

UPDATE 15:10 Către ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 1126 de alegători, ceea ce reprezintă 21,91% din numărul celor incluși pe listele electorale.

Informațiile despre prezența la vot pot fi urmărite în regim online pe platforma Comisiei: https://pvlocale.cec.md/prezenta.

UPDATE 12:10 Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 12:00 au votat 726 de alegători, ceea ce reprezintă 14,13% din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază.

Sursa: CEC

UPDATE 09:30 Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de votare în comuna Coșnița, raionul Dubăsari, unde astăzi are loc un referendum local, se desfășoară în regim normal.

La ora 07:00 au fost deschise cele 3 de secții de votare. La urnele de vot sunt așteptați peste 5100 de alegători.

„Până la ora 09:00, dreptul la vot a fost exercitat de către 159 de alegători sau 3,10 % dintre cei înscriși în listele electorale”, anunță CEC.

De asmenea, CEC amintește alegătorilor care nu se pot deplasa la secția de votare, că pot solicita urna de vot mobilă la domiciliu până la ora 14:00. Cererea va fi însoțită și de un certificat medical.

Referendumul local a fost inițiat în vederea consultării cetățenilor asupra subiectului ce vizează schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității. În acest sens, Consiliul comunal Coșnița a formulat următoarea întrebare ce va fi supusă votului: „Susțineți interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale pe o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarul intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea?”.

Opțiunile de răspuns vor fi: „DA” și „NU”.