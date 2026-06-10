CNA a făcut percheziții la o firmă de construcții despre care ZdG scrie de un deceniu: lucrări nefinalizate pe bani publici

Centrul Național Anticorupție (CNA) a descins miercuri, 10 iunie, cu percheziții la o companie de construcții. Administratorul firmei și alți angajați, precum și și doi reprezentanți ai administrației publice locale, sunt cercetați într-o cauză penală ce vizează realizarea unui proiect de circa 40 de milioane de lei pentru construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate în satul Costești din raionul Ialoveni.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, perchezițiile au avut loc la SRL „Litarcom”, companie despre care ZdG a scris în investigațiile „Licitații subterane” și „Licitații subterane II”, dar și în ancheta „Fapte și acuzații într-un proiect de milioane fără finalitate”.

Contactat de ZdG, actualul primar al localității Costești a declarat că, pentru ca proiectul să devină funcțional, ar fi necesare investiții suplimentare.

Ziarul de Gardă a scris în 2016, în investigația „Licitații subterane” și „Licitații subterane”II, cum firma „Litarcom” câștiga contracte cu statul, fiind numită, fără dubii, una dintre campioanele licitaţiilor publice. Fondatorul firmei „Litarcom” SRL este Liviu Jitari. SRL-ul a fost fondat de acesta în august 2002, împreună cu Grigore Marandici. Jitari, din mai 2015, este singurul fondator, după ce a cumpărat cota-parte a lui Marandici.

Atunci, ZdG a scris că cel mai mare contract al acestei firme, de 34,9 milioane de lei, a fost câştigat cu Primăria s. Costeşti, Ialoveni, în octombrie 2013, pentru „lucrări de asigurare cu sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate”. Peste un an, între Primărie şi firmă s-a semnat un acord adiţional de majorare, prin care preţul lucrărilor creştea cu 2 milioane, suma totală a proiectului ajungând la 37 milioane de lei. Primăria Costeşti, în persoana fostului primar, Vasile Bortă, a semnat acel act adiţional deşi, ca şi în cazul unei alte licitaţii, nu era clar dacă va mai fi sau nu nevoie de bani suplimentari pentru lucrări, din moment ce acestea abia începuseră.

În cadrul urmăririi penale efectuate de CNA și procurori, s-a constatat că, în perioada anilor 2013–2024, administratorul companiei, „deși avea obligația contractuală de a realiza proiectul în conformitate cu documentația tehnică, normele în construcții și termenele stabilite, ar fi admis în mod intenționat abateri de la prevederile contractuale și de la proiectul de execuție”.

„Ca urmare a acestor acțiuni, sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate nu a fost dat în exploatare nici până în prezent, deși administrația publică locală a achitat lucrările prevăzute în contract. (…) Totodată, s-a constatat că pentru remedierea situației și valorificarea investiției publice sunt necesare lucrări suplimentare de demolare și reconstrucție a unor obiective, costurile estimate pentru acestea depășind 2 milioane de lei”, se arată în comunicatul de presă emis de CNA.

Nereguli în implementarea proiectului au fost constatate și de Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, după ce instituția a fost sesizată de autoritățile publice locale. Grigore Țurcan (PAS), actualul primar de la Costești, ales în mai 2026, a declarat pentru ZdG că cunoaște problema „la nivel de locuitor al satului”.

Grigore Țurcan

„E un proiect destul de dureros pentru noi pentru că au fost investite anumite sume și nu are finalitate. (…) Noi la moment avem niște construcții care deja au degradat și nu pot fi utilizate, la fel și echipamentele care trebuiau să fie instalate. Acum iese că trebuie să investim aceeași sumă de două ori pentru a face acest proiect funcțional. Ne-am dori ca asemenea situații să nu mai fie posibile în viitor”, a menționat noul primar al satului.

În ceea ce privește reprezentanții autorităților publice locale vizați în dosar, Țurcanu a declarat că nu le poate divulga identitatea, precizând doar că este vorba despre doi foști primari ai localității.

ZdG a încercat să obțină o reacție și de la fondatorul SRL „Litarcom”, Liviu Jitari, însă acesta nu a răspuns la apelurile telefonice.

În 2017, Plenul Consiliului Concurenței a aplicat o amendă în valoare de 189,11 mii de lei firmei SRL „Litarcom”.