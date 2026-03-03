Ambasada SUA din Riad, ținta unui atac cu drone. A fost provocat un incendiu

Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone, provocând un incendiu și unele daune materiale, a anunțat Ministerul Apărării din Arabia Saudită, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Atacul cu drone a avut loc pe fondul atacurilor iraniene cu rachete și drone asupra statelor din Golf care găzduiesc baze americane, în urma loviturilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului de sâmbătă.

O explozie puternică a fost auzită și flăcări au fost vizibile la ambasada SUA din Riad în dimineața zilei de marți, au declarat trei persoane pentru sursa citată, una dintre acestea precizând că incendiul a fost minor.

Fum negru a fost văzut ridicându-se deasupra cartierului diplomatic din Riad, care adăpostește misiuni străine.

Nu au fost raportate victime, au spus acestea, având în vedere faptul că clădirea era goală în primele ore ale dimineții.

Ambasada a emis o notificare marți dimineață pentru cetățenii americani din Riad, Jeddah și Dhahran și le-a recomandat să evite ambasada până la noi instrucțiuni din cauza atacului asupra clădirii.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.