Actele de identitate vor fi restituite după exercitarea votului la alegerile din 17 mai. CEC a modificat procedura de vot

În cadrul alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai 2026, Comisia Electorală Centrală (CEC) a introdus noi particularități în procedura de vot, cu scopul eficientizării procesului electoral și îmbunătățirii operațiunilor desfășurate în secțiile de votare.

Modificarea procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat.

„Conform noilor prevederi aplicabile pentru acest scrutin, după verificarea întrunirii condițiilor pentru a vota la secția de votare respectivă, membrul biroului electoral va înmâna alegătorului atât buletinul de vot cât și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

Alegătorul va confirma recepționarea buletinului de vot și a ștampilei prin semnătură aplicată în lista electorală, iar membrul biroului electoral va semna în rubrica specială pentru confirmarea înmânării acestora.

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul va restitui ștampila cu mențiunea „VOTAT”, iar membrul biroului electoral îi va înapoia actul de identitate”, comunică CEC.

Aceste modificări au drept scop consolidarea securizarea procesului electoral, eficientizarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și asigurarea unei evidențe corecte a operațiunilor electorale desfășurate în ziua scrutinului, potrivit CEC.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă alegătorii să se familiarizeze din timp cu noile reguli de votare și să respecte instrucțiunile membrilor birourilor electorale în ziua alegerilor.

Pe 17 mai 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În aceeași zi vor fi organizate și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.