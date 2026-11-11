Echipamente de 750 de mii de euro au fost oferite de NATO pentru salvatorii din R. Moldova. Sistemele sunt destinate localizării victimelor aflate sub dărâmături și vor spori siguranța salvatorilor în procesul intervențiilor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat mai multe echipamente specializate livrate de către NATO, în valoare de 750 de mii de euro. O parte dintre echipamentele specializate au fost utilizate în cadrul exercițiului internațional „Resolute Savior 2025”, contribuind la asigurarea suportului tehnologic.

Sistemele optice de monitorizare a stabilității construcțiilor, dar și cele destinate localizării victimelor aflate sub dărâmături vor spori siguranța salvatorilor în procesul intervențiilor de căutare-salvare, atunci când există riscul prăbușirii clădirilor avariate, scrie IGSU.

În comunicatul de presă se menționează că asistența materială a fost acordată în cadrul cooperării dintre Republica Moldova și NATO, iar echipamentele vor contribui la modernizarea și dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale ale salvatorilor și pompierilor în procesul gestionării situațiilor de urgență.

„Mai multe loturi de echipamente oferite IGSU în perioada 2025–2026 includ tehnică IT, mijloace de comunicații și navigație, precum și echipamente specializate destinate operațiunilor de căutare și salvare. Datorită cooperării dintre IGSU și NATO, salvatorii și pompierii IGSU au beneficiat de instruiri, care au contribuit la dezvoltarea profesională și consolidarea capacităților de răspuns la situații de criză. Astfel, angajații IGSU au participat la exercițiul de comandă și simulare «Resolute Savior 2025», desfășurat la Chișinău în perioada 10–14 martie 2025″, scrie IGSU.

Totodată, sursa citată menționează că în cadrul cooperării, 29 de angajați ai IGSU au beneficiat de cursuri de limbă engleză, precum și de activități de instruire și dezvoltare profesională în domeniul managementului situațiilor de urgență.

Un alt domeniu al parteneriatului îl constituie participarea echipei USAR Moldova la exercițiile internaționale organizate sub egida Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre al NATO, notează IGSU, precizând că în perioada 7–12 septembrie 2025, 18 angajați ai IGSU și doi medici din cadrul Serviciului Medical al MAI au participat la exercițiul internațional „Bulgaria 2025”, desfășurat în regiunea Montana, cu cinci unități de tehnică specializată.