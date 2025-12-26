Zelenski ar putea organiza un referendum privind planul de pace pe care îl va discuta cu Trump, dacă Rusia acceptă un armistițiu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 26 decembrie, pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu președintele Trump asupra unui cadru pentru încheierea războiului atunci când se vor întâlni duminică, 28 decembrie. Zelenski a dezvăluit, de asemenea, că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Deși Zelenski a subliniat că s-au făcut progrese mari, planul lui Trump necesită în continuare concesii teritoriale dureroase din partea Ucrainei în est. Zelenski încă speră să îmbunătățească aceste condiții și a spus că va trebui să obțină aprobarea poporului ucrainean dacă nu poate ajunge la o poziție clară cu privire la teritoriu.

Partea americană consideră că este un pas pozitiv major faptul că Zelenski este dispus să organizeze un referendum și nu mai exclude concesiile teritoriale.

Dar, așa cum a subliniat Zelenski în timpul interviului telefonic cu Axios, organizarea unui astfel de plebiscit ar avea complicații politice, logistice și de securitate majore. De aceea, el consideră că un armistițiu de 60 de zile pentru a organiza și desfășura votul „este minimul”.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că rușii înțeleg necesitatea unui armistițiu dacă Zelenski va convoca un referendum, dar doresc un calendar mai scurt.

Zelenski a mai spus că nu îi este încă clar dacă Rusia este pregătită să fie de acord cu planul lui Trump.

„Am niște informații, dar sunt în momentul în care vreau să cred doar cuvintele liderilor”, a spus el.

Zelenski a vorbit cu Axios la telefon cu două zile înainte de o întâlnire planificată cu Trump la Mar-a-Lago, Florida, pe 28 decembrie. El a spus că majoritatea aspectelor acordurilor bilaterale SUA-Ucraina sunt acum stabilite și au fost codificate în cinci documente, deși ar putea fi adăugat un al șaselea.

În ceea ce privește problema crucială a garanțiilor de securitate, Zelenski a spus: „Cred că suntem pregătiți cu aceste documente”, deși există unele „chestiuni tehnice” de discutat în continuare.

SUA au propus un pact pe 15 ani care ar putea fi reînnoit.

„Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a spus Zelenski, adăugând că l-ar considera un „mare succes” dacă Trump ar fi de acord cu acest lucru în timpul întâlnirii lor.

Atât SUA, cât și Ucraina vor prezenta garanțiile de securitate în fața legislativelor lor pentru ratificare, a spus Zelenski. El i-a lăudat pe Steve Witkoff și Jared Kushner, ambasadorul lui Trump, precum și propria sa echipă, condusă de consilierul pe securitate națională Rustem Umerov, pentru munca depusă.

Zelenski a confirmat că Witkoff și Kushner erau pregătiți să viziteze Ucraina pentru a prezenta beneficiile acordului. El a sugerat că poate Trump însuși ar trebui să facă o vizită pentru a-și prezenta argumentele.