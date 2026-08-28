VIDEO Declarații antiruse, speranță europeană, paradă militară. Moldova, la 35 de ani de independență. Reportaj ZdG

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Declarații antiruse, speranță europeană, paradă militară. Moldova, la 35 de ani de independență. Reportaj ZdG
La cei 35 de ani de independență, în Piața Marii Adunări Naționale, într-o paradă festivă, în cadrul căreia au defilat peste 2000 de militari și veterani, a fost etalată tehnica militară din dotarea armatei naționale. S-a întâmplat sub ochii tinerilor, dar și ai celor care, acum 35 de ani, au fost parte a mișcării de renaștere națională. Priviți un reportaj ZdG despre cum a fost marcată cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței R. Moldova.