Raportul incidentelor înregistrate la secțiile de vot duminică: cazuri de fotografiere a buletinului de vot și transportarea organizată a alegătorilor. Orhei înregistrează cele mai multe incidente electorale

La ora 21:00, toate cele 40 de secții de votare constituite pentru alegerile locale noi și referendumurile locale și-au încheiat activitatea. Inspectoratul General al Poliției prezintă bilanțul cazurilor înregistrate pe parcursul zilei de 17 mai în secțiile de vot unde au avut loc alegeri.

Pe parcursul zilei, în subdiviziunile teritoriale ale Poliției au fost înregistrate 12 informații privind incidente și presupuse încălcări ale legislației electorale, dintre care:

2 cazuri de agitație electorală – înregistrate în raionul Taraclia;

2 cazuri de agitație electorală pe rețelele de socializare – înregistrate în raionul Cantemir;

2 cazuri de fotografiere a buletinului de vot – documentate în raioanele Orhei și Ialoveni;

2 cazuri privind transportarea organizată a alegătorilor – înregistrate în raioanele Orhei și Cantemir;

4 cazuri ce vizează alte incidente și presupuse încălcări – înregistrate în raioanele Ialoveni, Orhei și Cantemir.

Conform IGP, polițiștii continuă să asigure ordinea publică și securitatea perimetrului secțiilor de votare până la finalizarea procedurii de numărare a voturilor.

Duminică, 17 mai, au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar au loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În satul Copceac, UTA Găgăuzia a fost aleasă noua componență a consiliului local. Referendum local privind revocarea primarului au avut loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.