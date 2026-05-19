„Irosirea banilor publici este o regulă în Primăria Chișinău”. Noi acuzații în adresa lui Ion Ceban din partea fostei viceprimărițe a capitalei, Irina Gutnic

Irina Gutnic, fosta viceprimăriță a municipiului Chișinău a declarat că este supusă unor amenințări, acuzându-l pe Ion Ceban că se află în spatele acestora. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe susținute pe 19 mai. Gutnic a venit și cu alte acuzații asupra primarului capitalei, dar și a altor angajați ai primăriei. „Irosirea banilor publici este o regulă în Primăria Chișinău și toată lumea cunoaște acest lucru, iar campania «Buget este» este o dovadă în acest sens”, a declarat Gutnic.

„Ieri, contul meu de Facebook a fost spart, de pe mai multe dispozitive din diferite țări. (…) Eu declar public. Nu sunt omul nimănui. Nu sunt controlată, șantajată, presată de SIS, CNA, ANI, Procuratură, alte instituții publice, alte forțe politice. Mă bucură faptul că Ion Ceban a recunoscut faptul că inițiativa de a pleca îmi aparține în ședința de ieri. Asta demonstrează că plecarea nu are legătură cu vreun interes personal. În timp ce unii discută despre vacanțele mele, eu spun clar, toți banii sunt declarați în declarația de avere. (…) Recunosc că pe alocuri îmi este frică”, a declarat Irina Gutnic.

„Și eu am făcut parte din acest sistem și îmi asum public partea mea de responsabilitate. În calitate de viceprimar am beneficiat de adaosuri salariale pentru ore declarate, dar care nu au fost efectiv lucrate de către mine. La indicația primarului general am cerut unor angajați să participe la campania electorală în timpul programului de muncă. Atunci când domnul Ceban cunoștea despre faptul că blocul «Alternativa» nu va depăși pragul de 5% a tăcut, pentru a nu demotiva echipa. Însă, în cadrul unei ședințe la care au fost prezenți mai mulți colegi care pot confirma, dacă au curajul, pentru că ceea ce a cerut Ion Ceban întrece limita. Ion Ceban a dat indicație ca tot efectivul din toate subdiviziunile primăriei să fie scoase în stradă, să fie lăsate 1-2 persoane, ca instituția să nu rămână funcțională și să ne asigurăm ca să nu fie foarte grav”, a spus fosta viceprimăriță a capitalei.

Tarife la „Apă-canal” și „contract fictiv”

„Am fost întrebată de către Mariana Barașianț, care ieri la ședința operativa a zis că «Gutnic aruncă falsuri», pentru că ea nu are contract prestări servicii încheiat cu primăria. În prezent nu aveți contract, pentru că atunci când Ion Ceban le-a alungat pe doamna Panuș și Ixari, dumneavoastră ați fost solidară cu colegii și nu ați acceptat astfel de comportamente, dar până la alegerile parlamentare, la începutul carierei dvs. în primărie, împreună ne gândeam cum și unde să încheiem acest contract de prestări servicii. Atribuțiile dvs. țineau exclusiv de reprezentarea intereselor personale în instanța de judecată și perioada electorală a lui Ceban. Am fost întrebată de către Mariana Barașianț dacă sunt gata să semnez un contract fictiv pe un împrumut în sumă de 35 de mii de euro, care urma să fie prezentat băncilor din R. Moldova pentru a fi efectuat transferul avocaților care reprezintă interesele lui Ceban pe subiectul interdicției în UE. Desigur că am refuzat acest lucru, pentru că este o infracțiune”, a punctat Gutnic.



„În luna mai a avut loc o ședință pe subiectul «Infocom» în biroul lui Ceban. Eu am raportat că conform recomandărilor Curții de Conturi, conform cheltuielilor de bază aprobate de către ANRE și modificărilor la legislația în vigoare, «Apă-canal» nu mai poate achita 2,40 pentru factura emisă de către «Infocom». Facturile care ajung la consumatori sunt tipărite o parte de către «Apă-canal», altă parte de către Întreprinderea municipală «Infocom», care are ca principal gen de activitate tipărirea facturilor. Am spus că ANRE acceptă cheltuielile de bază de un tarif de 1,5 lei pentru tipărirea facturilor. Acesta este costul suportat de «Apă-canal» la tipărirea facturilor, iar tariful 2,4 este un prejudiciu pentru întreprindere, pentru că nu poate fi acoperit de tarif și este o povară pentru consumatori și noi avem posibilitate să intervenim și să reducem aceste costuri. La care am primit răspuns de la Ceban «luați mâinile de pe Infocom, lăsați tariful de 2,4 în vigoare și identificați surse de unde Apă-canal să acopere deficitul». Imediat după ce am primit această indicație, în calitate de viceprimar responsabil de «Apă-canal» ca să fie făcută o notă în scris și să fie remisă în adresa municipalității, pentru răspunderea nu trebuie să o poarte «Apă-canal»”,a declarat Irina Gutnic.

„Buget este”

„Irosirea banilor public este o regulă în Primăria Chișinău și toată lumea cunoaște acest lucru, iar campania «Buget este» este o dovadă în acest sens. Producerea și procurarea pliantelor pentru a fi distribuit în tot orașul pentru o campanie falsă, în lipsa organizării unei achiziții publice, cu atribuirea directă a contractului constituie o depășire a atribuțiilor de serviciu, mai ales că această campanie falsă poate fi probată inclusiv prin acte normative. Pentru campanii false și inutile cetățenilor, precum «Buget este», mijloace financiare se identifică, însă pentru intervenția în rețelele care nu au fost reparate de ani de zile nu se acceptă alocarea banilor din bugetul municipal. Pentru procurarea tehnicii pentru «Spații verzi» sunt note în scris din partea conducerii întreprinderii, în care se solicită intervenția și ingerință financiară de urgență, nu se găsesc bani, iar numărul arborilor care urmează a fi defrișați și care la prima calamitate sau vânt produc efecte nefaste pentru populație, la fel se ignoră și nu se alocă mijloace financiare. Ceban cunoaște despre miile de autorizații pentru defrișări care sunt urgente și nu întreprinde absolut nimic pentru a nu admite situații care au avut loc atunci când am avut vânt în oraș”, a spus fosta viceprimăriță a capitalei.

Bugetul provizoriu

„Să-mi spună cineva, sau să spună și să demonstreze Ceban dacă el și-a îndeplinit obligația de a ieși la ședința Consiliului Municipal cu proiectul de decizie în termenii reglementați, pentru că în lipsa acestui exercițiu nu poți să semnezi o dispoziție privind bugetul provizoriu. În asemenea circumstanțe constatăm că primarul general conștient a acționat contrar prevederilor legale și nu a înaintat spre aprobare proiectul de buget CMC, având ca scop aplicarea abuzivă a articolului 23 din legea 397 privind finanțele publice legale, aprobând prin dispoziție bugetul provizoriu”, a acuzat Irina Gutnic.

„Primarul Ceban, cunoscând despre ilegalitatea comisă, așa cum o face de fiecare dată, în cazul ilegalității aplicării bugetului provizoriu, pe data de 27 și 28 decembrie 2023 a plecat în concediu, de facto, era la serviciu, delegând atribuțiile sale viceprimarului Ilie Ceban. Este un act de lașitate să comiți ilegalități, punând alți colegi sub lovitură. Această procedură abuzivă și ilegală, primarul o aplică doi ani consecutivi, ori pentru anul 2025 a fost aplicat un buget provizoriu, la fel, semnat prin dispoziția viceprimarului, pentru că Ceban iarăși și-a luat concediu, ca să impună pe alții să-i acopere ilegalitățile”, a spus Gutnic.

„Prejudiciu de 7 milioane de lei”

„Toată lumea trebuie să cunoască că banii publici sunt irosiți de Ion Ceban după dorința sa. În cadrul primăriei Chișinău există 52 de hotărâri a instanței de judecată definitive și irevocabile pe ilegalitatea concedierii angajaților de către Ceban. Dispozițiile care se fac atunci se concediază o persoană sau este alungată prin Facebook, toate sunt comise cu abateri de la legislația în vigoare. Aceste dispoziții nici măcar nu trec prin secția juridică pentru știu că nu vor trece expertiza juridică și se ocolește, se duce în biroul următor. Nu știu cât curaj trebuie să ai ca să scrii astfel de dispoziții, iar prejudiciul pe aceste 52 de repuneri în funcție pentru că este hotărârea instanței, depășește 7 milioane de lei. Stimați cetățeni, cu acești 7 milioane de lei câte curți de blocuri putem renova? Câte terenuri de joacă pot fi reparate? Sau câte pot fi făcute? Câți arbori pot fi defrișați ca să nu cadă crengile peste copii? Este un fals Ion Ceban? Sau este demonstrată prin acte declarația mea? O să poți schimba și înlocui aceste hotărâri? O să poți șterge acest prejudiciu?”, se întreabă fosta viceprimăriță a capitalei.

Demiteri și litigii

„Chiar pe ruda prin afinitate ai demis-o ilegal sau nu știu dacă nași, fini, cumătri sunt rude. Doar pentru Tatiana Bucearschi, demisă ilegal, primăria trebuie să achite peste 500 de mii de lei pentru absență forțată de la serviciu. Atunci când direcția juridică pregătea să execute hotărârea instanței, pentru că ea este obligatorie și nimeni nu poate eschiva de la executarea acesteia, cine a intervenit și a zis să depunem acțiuni ulterioare în instanță pentru a opri această achitare? Nu mama dumneavoastră, Ion Ceban? Nu mama dumneavoastră tuna și fulgera prin primărie și zicea să nu-i fie achitată doamnei Bucearschi niciun leu? Sau, când v-am raportat că Iacob Ciubotaru, care a fost demis din funcția de șef MFSL Botanica, urmează să fie repus în funcție, ce-ați spus? Sau alte cazuri de repuneri în funcție. Nu m-ați chemat și m-ați certat de ce nu v-am executat ordinul de-al demite ilegal pe nașul dumneavoastră de cununie? V-am spus că nu este necesar să comitem o ilegalitate să-l demitem, pentru că persoana pleacă de bună voie și depune voluntar demisia, de ce să prejudiciăm bugetul? De ce să mai avem un litigiu în judecată?”, a declarat Gutnic.

Acțiuni politice și canale de Telegram

„Am participat și eu în acțiuni electorale în timpul orelor de muncă. Ca și toți colegii. Atunci când am fost să depunem cerere privind înregistrarea blocului «Alternativa», era program de lucru. Eu nu am avut dispoziție pentru a fi eliberată de exercitarea atribuțiilor să merg să fac acțiuni politice”, a mărturisit Gutnic.

„Toată lumea cunoaște cum sunt finanțate cu bani cash aceste canale de Telegram. Una din dovezile în acest sens, în orele de lucru, într-un grup comun, doamna Ixari face un forward de la un canal de Telegram, probabil căruia i-a dat indicație să facă un sondaj despre «ramsurile de la primărie». «Cine este corect, prima persoană din listă, Ceban sau Gutnic»? Evident că întreprinderile nu au contracte directe cu canale de Telegram, dar o să vin cu probe cum sunt finanțate aceste canale”, a spus Irina Gutnic, prezentând o fotografie.

Ion Bulgat și activitatea politică

„Ion Bulgac, cu excepția câtorva ore, care se mai intersectează cu activitatea primăriei, este responsabil de PR-ul electoral și campania politică a lui Ion Ceban. El folosește platforma «Curtea primăriei» pentru a promova subiecte politice. Ion Bulgac, în fișa postului scrie că trebuie să mergi la proteste politice? Pe la gunoiște să faci frigărui și să te ocupi de atribuțiile Agenției de Mediu? Pentru asta ești achitat din bani publici ca să mergi la proteste politice, făcându-i campanie lui Ion Ceban? Sau ești achitat să elaborezi toate mesajele politice? Să faci videouri? Cine minte stimați cetățeni?”, a declarat Gutnic.



Poziția Primăriei Chișinău

Conform unui comunicat de presă, Primăria Chișinău scrie că „astăzi a fost tirajată o nouă serie de falsuri, după ce planurile și schemele unor persoane din conducerea PAS de a compromite activitatea Primăriei au fost spulberate. Acest lucru este demonstrat și de sustragerea, pe ascuns, a unor documente oficiale din cadrul Primăriei. Iar declarațiile nu au bază legală că cineva ar fi fost impus să facă ceva. Aceste documente sunt încărcate și în sistemul electronic. Primăria Chișinău continuă să lucreze, iar cu privire la acuzațiile nefondate din cadrul unor conferințe, ieri, Primarul General, dar și angajații primăriei au venit cu argumentări. Tot restul va fi analizat și apreciat din punct de vedere juridic. Primăria Chișinău este deschisă pentru a prezenta orice date”, scrie Primăria.

Denunț la CNA și conferință de presă

Anterior, fosta viceprimară a capitalei, Irina Gutnic, a anunțat că a depus joi, 14 mai, un denunț împotriva primarului Ion Ceban, la Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta îl acuză pe Ceban de abuz de putere la emiterea dispoziției prin care a fost eliberată din funcție.

„Am depus astăzi o plângere penală pe infracțiunea comisia da Ion Ceban – abuz de putere”, a scris Gutnic pe rețelele de socializare, unde a și publicat un clip video din fața CNA.

Conform ex-viceprimarei, dispoziția primarului general privind demiterea sa a fost adoptată fără respectarea cadrului legal, care prevede că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că „nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public”. Reacția a venit după ce Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei demisă de Ceban, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).

Totodată, Ceban o acuză pe Gutnic că „a executat și continuă să execute rolul și funcția pe anumite indicații care îi parvin din extern”, fără a oferi detalii.

„Despre demisie am anunțat-o personal. Doamna a executat și continuă să execute rolul și funcția, pe anumite indicații care îi parvin din extern, așa cum a făcut-o și prietenul ei bun de foarte mult timp, Andrei Spînu, în Partidul PAS și în actul de guvernare.

Când municipiul Chișinău are cele mai multe proiecte, cea mai bună situație financiară și cei mai mulți parteneri interni și externi, se dezvoltă, se găsesc dintre cei de pe intern și extern care încearcă să compromită activitatea noastră. Noi continuăm să muncim”, a spus Ceban într-o postare pe Facebook.

Miercuri, 13 mai, Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului MAN. Gutnic a acuzat că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit azi să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile”.

De asemenea, Gutnic a anunțat că părăsește partidul MAN și depune cerere de demisie din funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău. De asemenea, Irina Gutnic a precizat că renunțat la rețelele sale de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.